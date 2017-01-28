Уединение – это не синоним одиночеству. Это то, что мы теряем в суматохе повседневной жизни. Уединение дает нам передышку, уводя нас из мира разговоров, обязательств и суеты, которые опустошают нас. Оно дарит нам время с собственным внутренним «я» в спокойном и практически безлюдном месте. Это может быть прогулка в лесу, сидение на берегу реки или внезапное решение уехать куда-то без конкретного места назначения. Мы можем наблюдать листья на ветру, летний вечер или мягкие волны, мы можем посетить музей или побродить по улицам в тишине.





Уединение дает нам возможность насладиться молчанием, лечащим от беспокойства и стресса. Некоторое время мы не несем ответственности и свободны от обязательств – мы находимся наедине с собой. Определенные места могут предоставить нам этот мир уединения совершенно по-разному. Куда бы вы захотели отправиться?

1. Древние церкви и монастыри

По всей Европе расположены сотни старинных монастырей и церквей. Некоторые из них лежат в руинах, разграбленные, уничтоженные и заросшие растительностью. Но даже сейчас, идя через эти развалины, вы видите яркую зелень травы и красоту цветов, а камни кажутся хранителями какой-то неуловимой древней мудрости. Время, проведенное в одном из таких мест, приносит умиротворение и останавливает непрекращающийся поток тревожных мыслей.

2. Море

Море в пасмурный или туманный день, когда на берегу никого нет, умеет лечить. Такая уединенная прогулка может быстро восстановить вас и эмоционально, и физически. Вид волн улучшит настроение, снимет стресс и смоет весь негатив. Послушайте пение моря, почувствуйте песок под ногами, понаблюдайте за чайками в полете или посидите на камнях. Почувствуйте себя частью этого окружающего мира.

3. Пустыня

Пустыня – это разительный контраст городу. Конечно, её горячие пески и сухой воздух не похожи на расслабляющие звуки моря, но и в пустыне есть что-то вечное. Время в неподвижности – именно так выглядит пустыня. Просто представьте себе, что так выглядела планета до появления людей. Здесь живет абсолютная уединенность и чувство глубокой связи с землей.

4. Виноградники

Утренняя прогулка в винограднике является одним из самых спокойных моментов в жизни. Побродите между зарослей виноградной лозы и ощутите себя вне времени, особенно когда только-только поднимается ранний туман. Поймайте эти благословенные минуты уединения с природой.

5. Лабиринты

Лабиринты – это одна из старейших форм медитации. Они существуют практически в каждой культуре и предназначены для одиночного созерцания. Когда вы идете по одной спирали внутрь к центру, вы забываете все неприятности, заботы и тяжелые мысли, одолевающие вас. Когда вы идете назад по спирали, вы чувствуете себя обновленным и свободным от бремени. Подобные лабиринты (исторические или развлекательные) есть практически в каждом городе и каждой местности; в конце концов, при наличии частного дома или дачи вы даже можете создать во дворе свой собственный лабиринт из кустов и камней.

6. Пешие походы

Пешие походы за городом означают установку палатки, разведение костра и ночевку в спальном мешке. Вы даже можете не удаляться далеко от цивилизации, чтобы слышать трафик на дороге. Зато на природе чистейший воздух и ощущение мистики, которое усиливается при созерцании водоемов и оврагов. Вы находитесь в естественном мире, и это то место, где приходит спокойствие духа.

7. Ботанический сад

Большинство ботанических садов как в городской черте, так и за городом – это отличное место для ищущих уединения. Здесь можно усесться на скамейку, смотреть на деревья и растения и понимать, что так можно просидеть целую вечность. Такие места могут быть привлекательными для прогулок даже в зимнее время. Найдите ботанический сад неподалеку и побродите там – не исключено, что у вас будет ощущение, словно вы провели мини-отпуск.

8. Особые места в городе

Если выбраться на природу нет возможности, но вам нужна передышка, вспомните, что в любом городе наверняка есть места, которые тоже могут дать необходимое вам уединение. Например, посещение музея в дождливый день, где можно медленно бродить по залам и просто отдохнуть в тишине. Если в городе есть река, то вы можете прогуляться по пешеходным мостам, постоять и посмотреть на небо и воду или на проплывающие суда и лодки, ощутив себя в своем собственном пространстве. В некоторых городах есть парки, где можно покататься на лошадях или же на велосипедах.

9. Острова

Если вы можете сбежать ото всего, тогда сбегите на остров. На какой угодно остров: хоть тропический, хоть остров на реке в черте города. Побудьте немного Робинзоном Крузо, только с возможностью в любой момент возвратиться назад в свой безумный-безумный мир человеческой цивилизации.

Текст: Flytothesky.ru