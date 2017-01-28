Ревность не то чувство, которому место в отношениях. Она может разрушить прочный тандем двоих сердец. Из-за неё пролито немало слёз, ревнивый человек не способен адекватно реагировать на ситуацию.





Сначала нужно осознать проблему и понять, что ревность не выход. Она не привяжет к вам любимого человека, а только отдалит. Нет никакого смысла ревновать. Даже если ваша ревность имеет все основания и ваш любимый вам изменяет, даже тогда не стоит ревновать. Зачем переживать и тратить своё время на человека, который вас не ценит. Если же нет повода для ревности, а вами управляет это чувство, подумайте, какие неприятные эмоции испытывает ваша половинка в этот момент. Наверняка вам не хотелось испытать на себе подобное отношение. Учитесь доверять любимому. Там, где есть доверие, там нет места для ревности.

Присмотритесь к любимому, возможно, своим поведением он пытается обратить на себя внимание. Это, конечно, не самый лучший выход для решения данной проблемы, но случается всякое. Научитесь слушать не только свой эгоизм, но и слова любимого. Старайтесь почаще разговаривать по душам. Возможно, вам просто нужно обсудить волнующие темы. Скажите прямо обо всём, что вас беспокоит, только без излишней эмоциональности. Скорее всего, ваш любимый сможет развеять все ваши подозрения. Постарайтесь решать все проблемы сообща. Это вас сплотит, укрепит отношения, поможет избавиться от необоснованных страхов.

Уверенные девушки меньше подвержены ревностным терзаниям. Разберитесь в себе, поработайте над своей самооценкой, займитесь интересным хобби. Всё это отвлечёт вас от дурных мыслей.

Текст: Flytothesky.ru