Фактрум хочет познакомить читателя с Джимми Коксом — сантехником, который трудится, не жалея себя!

Джимми Кокс — двадцатитрёхлетний парень, живущий в Гранбери в штате Техас. И недавно он прославился на весь мир!

Одна из местных жительниц сделала это фото, пока Джимми чинил трубу около её дома

Парень «окунулся с головой в работу», чтобы устранить проблему с течью в трубе, иначе это бы грозило затоплением половины района. Ему пришлось вырыть яму, чтобы добраться до места поломки.

Самоотверженность Джимми Кокса стала для жителей всего Гранбери лишним поводом убедиться, что в мире есть ещё добрые люди. А компания, производящая джинсы, которые были надеты на герое-сантехнике в этот знаменательный день, решила предоставить ему право брать одежду в их магазинах бесплатно целый год!

Сам Джимми говорит, что он просто выполнял свою работу и даже не думал, что его кто-то заметит. Конечно, хочется надеяться, что многие возьмут с него пример, а на работе Джимми выпишут солидную премию!