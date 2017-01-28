Фактрум спешит поделиться с читателем классными анекдотами, чтобы уровень вашего позитива взлетел до небес!





Покупатель никак не может решиться купить пуловер и обращается к продавцу:

— Вы абсолютно уверены, что этот пуловер сделан из чистой шерсти?

— Не буду вас обманывать, пуговицы на нём из пластмассы.