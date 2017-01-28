﻿ Десятка анекдотов про покупателей и продавцов, способствующая отличному настроению. 21.by
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Десятка анекдотов про покупателей и продавцов, способствующая отличному настроению

29.01.2017 10:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит поделиться с читателем классными анекдотами, чтобы уровень вашего позитива взлетел до небес!

Десятка анекдотов про покупателей и продавцов, способствующая отличному настроению

Покупатель никак не может решиться купить пуловер и обращается к продавцу:
— Вы абсолютно уверены, что этот пуловер сделан из чистой шерсти?
— Не буду вас обманывать, пуговицы на нём из пластмассы.

 
 
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Многие люди не любят ходить по магазинам. Совершенно зря! Частенько там происходит такое, что невозможно удержаться от хихиканья. Одни диалоги консультантов...

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