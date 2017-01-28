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Десятка анекдотов про покупателей и продавцов, способствующая отличному настроению
29.01.2017 10:16 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум спешит поделиться с читателем классными анекдотами, чтобы уровень вашего позитива взлетел до небес!
Покупатель никак не может решиться купить пуловер и обращается к продавцу:
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Многие люди не любят ходить по магазинам. Совершенно зря! Частенько там происходит такое, что невозможно удержаться от хихиканья. Одни диалоги консультантов...
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