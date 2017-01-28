А вы сможете разглядеть второго дуэлянта?. 21.by Главная Гороскопы Лото Газеты Курсы валют Веб-камеры Объявления Еще Мобильная версия Реклама Еще Знакомства Гороскоп Юмор Справки Транспорт Телефоны Индексы Абитуриент Предприятия B2B Госорганы Законодательные базы Геокарты Сайты городов Национальный каталог Бизнес Инфо Новости Беларусь Интернет Картинки Лекарства например, курс валют Настройки поиска Найти результаты Со всеми словами С точной фразой C любым из ключевых слов Искать по темам: Все Только Политика Экономика Общество В мире ИноСМИ Происшествия Hi-Tech Здоровье Культура Спорт Авто Период За все время За сегодня и вчера За период С По Тип сортировки По времени По популярности Сравните результаты Google и Яндекс ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще Все новости | Flytothesky | Sputnik Беларусь | Mir24.TV Belarus | Навiны | Ежедневник | БДГ | Tut.by | БT | ОНТ | БелаПАН | IT.Tut.by | Еще Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | | Все газеты | Свободные новости плюс | Аргументы и факты | Республика | Звязда | Народная газета | 7 Дней | Знамя Юности | Белорусская Нива | Еще Еще Новости Hi-Tech Новости Здоровья Новости Авто Афиша Новости Культуры Еще Bybanner Euroradio Tribuna.com Фактрум Навіны (региональные) Компьютерная Газета Electroname Еще Прессбол БелГазета Главная → Новости → Калейдоскоп А вы сможете разглядеть второго дуэлянта? 29.01.2017 10:33 — Калейдоскоп | Фактрум Размер текста: A A A На этом изображении чётко видно мужчину с пистолетом и секундантов, стоящих в центре. Но где же второй участник поединка? Ответ 0 Ссылка на источник 0 В блог В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А вы сможете разглядеть второго дуэлянта?Относительно недавно многие мужчины сражались на дуэлях, чтобы защитить свою честь. И существовали особые правила, по которым эти поединки проводились.... Загрузка... Комментарии Новости дня Новости Десятка анекдотов про покупателей и продавцов, способствующая отличному настроению Главные новости сегодня Ядвиги Поплавской не было в Беларуси в момент смерти Тихановича 14:07, Tut.by "Если бы не Ядя, меня здесь бы не было". Каким запомнили Александра Тихановича коллеги 13:25, Tut.by Беларусь подарит Сербии 12 установок "Бук" и восемь самолетов МиГ-29 16:19, Tut.by Скорректированы время и дата прощания с Александром Тихановичем 12:00, Sputnik Беларусь Фальшивомонетчик, штурм Комаровки и "Черная кошка". Советская милиция против бывших партизан 16:16, Tut.by Последнее интервью Александра Тихановича на радио Sputnik Беларусь 12:25, Sputnik Беларусь "Теперь это похоже на кладбище". Как в минском дворе ЖЭС решил проблему парковки на газоне 17:00, Tut.by Как забыть мужчину 16:09, Flytothesky Калифорния начала официальную кампанию по выходу из состава США 12:30, Tut.by Поссорился с женой: в Минске мужчина c 2,6 промилле сел за руль и попал в ДТП 19:01, Tut.by Все новости » По Источникам Главные Экономика Общество Hi-tech Спорт Авто Свежие новости Экономика Общество Политика ИноСМИ Спорт ЧП Hi-Tech Самое читаемое Сейчас Сегодня Вчера За неделю Архив Интересы Ваш город Ваша компания Ваш ВУЗ Госорган Страна Aktualności Naujienos Новости Вашего города ТОП-новости Беларуси Прислать новость Калейдоскоп Вот каким должен быть идеальный сантехник! 10:06, Фактрум Десятка анекдотов про покупателей и продавцов, способствующая отличному настроению 10:16, Фактрум А вы сможете разглядеть второго дуэлянта? 10:33, Фактрум Все новости 21.by в социальных сетях Самое читаемое за вчера Ядвиги Поплавской не было в Беларуси в момент смерти Тихановича 28.01.2017, Tut.by Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович 28.01.2017, Tut.by "Если бы не Ядя, меня здесь бы не было". Каким запомнили Александра Тихановича коллеги 28.01.2017, Tut.by Умер известный белорусский певец Александр Тиханович 28.01.2017, БелаПАН Беларусь подарит Сербии 12 установок "Бук" и восемь самолетов МиГ-29 28.01.2017, Tut.by Умер Александр Тиханович 28.01.2017, БДГ Самый дорогой коттедж сдают за 15 000 долларов, а дом экс-главы Нацбанка в Дроздах - со скидкой 28.01.2017, Tut.by Все новости » Свежие газеты Архив (Калейдоскоп) Весь архив » Самое читаемое за неделю Белорус нашел способ заработать на декрете о тунеядцах 24.01.2017, Sputnik Беларусь Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт» 23.01.2017, realt.by Обезглавленное тело школьника найдено на путях в Бобруйске 26.01.2017, Sputnik Беларусь Одежда для пышных красавиц* 23.01.2017, 21.by Основные модные тенденции блузок в 2017 году* 24.01.2017, 21.by "За глубокий вырез повысили оценку на экзамене". В Минске выбрали "Мисс бюст" 7-го размера 26.01.2017, Tut.by Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года? 23.01.2017, Фактрум Все новости » Бизнес-Инфо Обучение в автошколе: основательный подход к выбору заведения Казино Вулкан бонус за регистрацию Изготовление шкафов купе в Минске по дизайнерским проектам Магазин польской тротуарной плитки в Минске Визит к стоматологу Где провести новогодний корпоратив 2013 в Челябинске Компактные фотоаппараты Кэнон Лучшие яхты со всего мира представлены в России Самолетостроение и авиапромышленность в России пережило далеко не лучшие времена Источники бесперебойного питания нового поколения Партнёры Aviasales – поиск авиабилетов купить трафик Vesna hotel adler russia сколько литров алкоголя можно вывезти из турции в россию Butik.ru сумки george gina & lucy Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты | ТВ-программа | Лото | Бизнесмены | Каталог СМИ Банки | ВУЗы | Города | Страны | Госорганы | Компании О ПРОЕКТЕ РЕКЛАМА КОНТАКТЫ КАРТА САЙТА АРХИВ © 2004-2015 21.by
Комментарии