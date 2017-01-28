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А вы сможете разглядеть второго дуэлянта?

29.01.2017 10:33 — Калейдоскоп | Фактрум  
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На этом изображении чётко видно мужчину с пистолетом и секундантов, стоящих в центре. Но где же второй участник поединка?

А вы сможете разглядеть второго дуэлянта?

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Относительно недавно многие мужчины сражались на дуэлях, чтобы защитить свою честь. И существовали особые правила, по которым эти поединки проводились....

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