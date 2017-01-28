Сегодня важный день. Самый страшный в женской судьбе. Или один из самых страшных. В паспорте поселился непрошеный гость – штамп о разводе. Сил сдерживать слезы больше нет. Они горькими ручейками катятся по вмиг постаревшему лицу. Как он мог? Как я могла? Как это допустила?





Развод, словно клеймо, навсегда остается в судьбе женщины. Разведенка в глазах общества предстает не в самом положительном свете. Она уже не хранительница домашнего очага, а его разрушительница. Так уж сложилось, что именно от женщины наше общество требует компромиссов, самопожертвования, скромности в желаниях. Мужчине позволительно быть слабым (ведь это так мило), полигамным (у настоящих мужиков это в крови), резким и грубым (мужика мат красит). А женщина обязана с этим чудом жить и умудряться вить семейное гнездышко. Если у нее это не получилось (т.е. нормально жить с великовозрастной истеричкой мужского пола), то она виновата в том, что «идеальный» брак разрушен.

Но давление общества не так страшно, как самобичевание самой женщины. Она винит себя во всех смертных грехах, ищет пути восстановления давно погасшей любви, безрезультатно пытается забыть о неудачном матримониальном опыте, прокручивает в памяти счастливые моменты уже покойного брака. Такие терзания могут привести прямиком к психотерапевту или бутылке крепкого коньяка.

Для того, чтобы отойти от развода, среднестатистической женщине требуется от 1 до 3 лет. Лишь после истечения этого срока можно строить нормальные взаимоотношения. Но как быть сейчас, когда боль от неудавшегося брака подобна удару ножа, а глубокая рана в сердце постоянно кровоточит? Как можно поскорее забыть о бывшем муже и перестать надеяться на призрачную мечту о восстановлении брака, который приносил только боль и разочарование? При помощи нескольких простых способов можно навсегда отпустить былую любовь и пережить развод.

1. Выбросить все общие фотографии и его вещи. Даже самые лучшие и дорогие сердцу. Это пройденный этап. Нельзя строить новое будущее, если постоянно любоваться на прошлое. Экстремальный и очень эффективный вариант: сжечь к чертям все это добро. Огонь выжжет остатки любви, разрушит призрачную надежду на восстановление брака с тем, кто медленно убивал вашу душу.

2. Если бывший муж причинил много боли и страданий, есть простой и эффективный метод освобождения от негативной энергии. Берется обычная подушка, на нее крепится фотография обидчика, а потом подушка нещадно избивается. Таким образом, можно избавиться от скрытой обиды, которая годами искала выхода и накапливалась в душе.

3. Вспомните, что вы не могли делать в браке: допоздна гулять с подругами, покупать дорогие вещи, завести кота, одевать яркую открытую одежду. Развод – это свобода. Можно позволить себе то, что раньше было под запретом. Гуляйте до полуночи, заведите Мурзика, купите самый дорогой маникюрный набор, о котором мечтали всю жизнь. Вам теперь можно все.

4. Не утопайте в быту. Ухаживайте за своим телом, ногтями, волосами. Очень хорошо поднимает настроение и выводит из депрессии новый имидж. Если полное преображение не по карману, начните с цвета волос. Из блондинки перекрасьтесь в шатенку, измените стиль прически. Вы ведь разводились блондинкой, а теперь стали совершенно другим человеком с рыжими, как хвост лисы, прядями волос.

5. Почаще себя балуйте. Конечно, баловать себя золотыми сережками позволит себе не каждая женщина. Начните с чего-то попроще. К примеру, устройте себе вечер отдыха: в теплую ванну капните пару капель эфирного масла, в самую красивую чашку налейте ароматный кофе, включите любимую мелодию. И так можно без зазрения совести побалдеть пару часиков. После столь приятной процедуры не вздумайте что-то делать. Лучше сразу отправиться в теплую постель и увидеть самый сладкий сон в своей жизни.

6. Перестаньте себя жалеть и выглядеть, как побитая брошенная собачка. Жалкий вид пугает друзей и веселит врагов. Переключитесь на другой вид деятельности. Нет, менять работу необязательно, а вот бегать по утрам очень даже стоит. Помимо своего оздоровительного эффекта, бег помогает лучше тысячи психологов. Человек отвлекается от ненужных проблем, концентрируется на себе, анализирует свои поступки в правильном свете. Если по состоянию здоровья бегать противопоказано, можно неторопливо прогуливаться по скверам или паркам, непременно наслаждаясь жизнью.

7. Не закрывайтесь в себе. Часто женщины в разводе изолируют себя от общества, закрываются в четырех стенах и рыдают. Но такой подход губителен. Чем чаще мы отрекаемся от радости и удовольствий, тем больше приучаем себя жить без них. Старайтесь всегда быть на виду: ходите в кафе с подругами, запишитесь в спортзал или кружок вышивки. Во-первых, вы просто будете обязаны выглядеть привлекательно и ухожено, во-вторых, общение отвлекает от дурных мыслей о погибшем браке.

Развод – не конец света. Миллионы женщин его пережили и чувствуют себя превосходно. Не стоит обращать внимание на сочувствующие или осуждающие взгляды окружающих. Они не знают истинных причин вашего расставания, они не жили в вашем доме и не видели вашу же семейную жизнь изнутри. Зареванными глазами вы не разглядите вашу новую любовь, поэтому нужно жить, гордо подняв голову.

Текст: Flytothesky.ru