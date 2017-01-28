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Невероятные факты о животных, которые вы не знали
29.01.2017 18:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Люди часто забывают, насколько удивительным может быть животный мир. Посмотрим, какие неожиданные открытия он таит в себе.
1. Гиппопотамы используют самодельный солнцезащитный крем
Оказывается, не только светлокожие люди вынуждены беспокоиться об опасности обгореть на солнце. Бегемоты тоже обнаруживают высокую чувствительность к агрессивному солнцу, однако у них, в отличие от людей, существует одна полезная способность: кожа гиппопотама продуцирует густое вещество, похожее на пот красного цвета, которое отлично оберегает от обгорания.
Когда мама-медведица приносит в потомстве более одного медвежонка, у каждого из детенышей – свой отец. Можно сказать, что в одном помете нет близнецов, а только двойняшки (тройняшки и так далее).
Что говорит по этому поводу наука?
Организм медведицы во время каждой овуляции производит одну яйцеклетку. Однако каждое спаривание стимулирует возникновение очередной овуляции. У млекопитающих созревание новой яйцеклетки происходит либо независимо от внешних факторов (как, например, у людей), либо под влиянием действий самца (как в случае медведей).
3. «Хвостатый язык» собаки может рассказать о ее эмоциях
Исследователи обнаружили интересную закономерность: движения хвоста собаки отображают ее настроение. Радостные, довольные псы виляют хвостами с уклоном вправо, тогда как те, что расстроены или взволнованы – делают это несколько левее. Данное свойство коммуникации служит сигналом для сородичей, а также для понимающих хозяев.
4. Лев может спать до 20 часов в сутки
Львы-самцы способны предаваться дреме в течение 20 часов в сутки, тратя остальное время лишь на прогулки и еду. В то время как львицы берут на себя основные функции добычи пропитания, единственная охота, которую позволяют себе самцы, происходит в темное время суток. Оказывается, ночные джунгли – вовсе не колыбель сонных зверей, а место прогулок выспавшегося льва.
Только иногда эти ленивые царственные кошки прерывают свои «сонные марафоны», оживляясь во время сезона размножения. В эту пору львам приходится «работать» от 20 до 40 раз за день. Есть, спать, размножаться и раз за разом повторять эту последовательность – вот такой насыщенный график у короля джунглей!
5. Лоси способны чувствовать, как на рога садится муха
Массивные развесистые рога лосей чувствительны настолько, что их хозяева могут ощутить даже самое легкое прикосновение.
6. Все полярные медведи произошли от общего предка, жившего в Ирландии
Все современные белые медведи в своей родословной имеют неожиданного предка – бурую медведицу, жившую 20 тысяч лет назад в Ирландии. Согласно результатам исследований, бурые и белые медведи, чьи эволюционные пути разошлись более миллиона лет назад, встретились и жили бок о бок в течение последнего ледникового периода. После того как лед снова отступил, полярные медведи вновь вернулись к прежним привычкам и образовывали семьи только с белоснежными собратьями.
7. Сложная натура коровы
Как и мы, коровы – довольно непростые существа. Исследования показали, что буренки испытывают негативные эмоции и переживают чувство унижения, когда люди смеются над ними, поэтому нам стоит быть повежливее с этими рогатыми животными! Также оказалось, что коровы способны на тесную дружбу с соратниками по стаду, проводя большую часть времени в небольших приятельских группах по 2-4 особи. Кроме того, мычание имеет акцент, специфичный региону проживания животного.
8. Богомолы: ухо между ног
Обладающие огромными глазами богомолы свое единственное ухо прячут внизу живота. Подобное расположение лишает насекомое возможности распознавать источник и частоту звуков, однако наделяет способностью к эхолокации, подобной той, что имеют летучие мыши. Столь уникальный орган помогает богомолам избегать встреч с воздушными хищниками, поэтому особи с плохо развитым ухом стараются больше времени проводить на земле.
9. Свиньи могут играть в видеоигры. И носить очки;)
Многие из нас догадывались, что свиньи довольно умны, однако сейчас эти животные имеют в распоряжении видеоигру в качестве доказательства своей сообразительности.
В рамках исследования возможностей взаимодействия свиньи и человека была разработана специальная видеоигра «Пиг Чейз». Эта первая в своем роде игра, рассчитанная на участие человека и свиньи, испытывает познавательные способности игроков.
10. Акулы впадают в транс, если перевернуть их на спину
Когда акулу переворачивают на спину, при этом особым образом массируя ее нос, она впадает в некое паралитическое состояние, подобное гипнозу. Конечно, гипнотизирование акул – не самое лучшее хобби, но ужасно занятное!;)
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Люди часто забывают, насколько удивительным может быть животный мир. Посмотрим, какие неожиданные открытия он таит в себе. 1. Гиппопотамы используют...
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