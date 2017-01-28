Люди часто забывают, насколько удивительным может быть животный мир. Посмотрим, какие ‎неожиданные открытия он таит в себе.‎





‎1. Гиппопотамы используют самодельный солнцезащитный крем

Оказывается, не только светлокожие люди вынуждены беспокоиться об опасности обгореть на ‎солнце. Бегемоты тоже обнаруживают высокую ‎чувствительность к агрессивному солнцу, однако у них, в отличие от людей, существует одна ‎полезная способность: кожа гиппопотама продуцирует густое вещество, похожее на пот ‎красного цвета, которое отлично оберегает от обгорания.





‎2. Секреты медвежьих семей

Когда мама-медведица приносит в потомстве более одного медвежонка, у каждого из ‎детенышей – свой отец. Можно сказать, что в одном помете нет близнецов, а только двойняшки ‎‎(тройняшки и так далее).‎

Что говорит по этому поводу наука?‎

Организм медведицы во время каждой овуляции производит одну яйцеклетку. Однако каждое ‎спаривание стимулирует возникновение очередной овуляции. У млекопитающих созревание ‎новой яйцеклетки происходит либо независимо от внешних факторов (как, например, у людей), ‎либо под влиянием действий самца (как в случае медведей).‎





‎3. «Хвостатый язык» собаки может рассказать о ее эмоциях

Исследователи обнаружили интересную закономерность: движения хвоста собаки отображают ‎ее настроение. Радостные, довольные псы виляют хвостами с уклоном вправо, тогда как ‎те, что расстроены или взволнованы – делают это несколько левее. Данное свойство ‎коммуникации служит сигналом для сородичей, а также для понимающих хозяев.‎





‎4. Лев может спать до 20 часов в сутки

Львы-самцы способны предаваться дреме в течение 20 часов в сутки, тратя остальное время ‎лишь на прогулки и еду. В то время как львицы берут на себя основные функции добычи ‎пропитания, единственная охота, которую позволяют себе самцы, происходит в темное время ‎суток. Оказывается, ночные джунгли – вовсе не колыбель сонных зверей, а место прогулок ‎выспавшегося льва.‎

Только иногда эти ленивые царственные кошки прерывают свои «сонные марафоны», ‎оживляясь во время сезона размножения. В эту пору львам приходится «работать» от 20 до 40 ‎раз за день. Есть, спать, размножаться и раз за разом повторять эту последовательность – вот ‎такой насыщенный график у короля джунглей!‎





‎ 5. Лоси способны чувствовать, как на рога садится муха

Массивные развесистые рога лосей чувствительны настолько, что их хозяева могут ощутить даже самое легкое прикосновение.‎





‎ 6. Все полярные медведи произошли от общего предка, жившего в Ирландии

Все современные белые медведи в своей родословной имеют неожиданного предка – бурую ‎медведицу, жившую 20 тысяч лет назад в Ирландии. Согласно результатам исследований, бурые ‎и белые медведи, чьи эволюционные пути разошлись более миллиона лет назад, встретились и жили бок о бок в течение последнего ледникового периода. После того как лед ‎снова отступил, полярные медведи вновь вернулись к прежним привычкам и образовывали ‎семьи только с белоснежными собратьями.‎





‎7. Сложная натура коровы

Как и мы, коровы – довольно непростые существа. Исследования показали, что буренки ‎испытывают негативные эмоции и переживают чувство унижения, когда люди смеются над ‎ними, поэтому нам стоит быть повежливее с этими рогатыми животными! Также оказалось, что ‎коровы способны на тесную дружбу с соратниками по стаду, проводя большую часть времени в ‎небольших приятельских группах по 2-4 особи. Кроме того, мычание имеет акцент, ‎специфичный региону проживания животного.‎





‎8. Богомолы: ухо между ног

Обладающие огромными глазами богомолы свое единственное ухо прячут внизу живота. ‎Подобное расположение лишает насекомое возможности распознавать источник и частоту ‎звуков, однако наделяет способностью к эхолокации, подобной той, что имеют летучие мыши. ‎Столь уникальный орган помогает богомолам избегать встреч с воздушными хищниками, ‎поэтому особи с плохо развитым ухом стараются больше времени проводить на земле.‎





‎9. Свиньи могут играть в видеоигры. И носить очки;)

Многие из нас догадывались, что свиньи довольно умны, однако сейчас эти животные имеют в ‎распоряжении видеоигру в качестве доказательства своей сообразительности.‎

В рамках исследования возможностей взаимодействия свиньи и человека была разработана ‎специальная видеоигра «Пиг Чейз». Эта первая в своем роде игра, рассчитанная на участие ‎человека и свиньи, испытывает познавательные способности игроков.‎





‎10. Акулы впадают в транс, если перевернуть их на спину

Когда акулу переворачивают на спину, при этом особым образом массируя ее нос, она впадает в ‎некое паралитическое состояние, подобное гипнозу. Конечно, гипнотизирование акул – не ‎самое лучшее хобби, но ужасно занятное!‎;)



Текст: Flytothesky.ru