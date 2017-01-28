



Наша жизнь — результат бесчисленных решений, которые мы принимаем весь день и каждый день, — от мелочей вроде того, что мы едим на завтрак, до судьбоносных решений (например, стоит ли продолжать обучение). Каждый выбор, большой или маленький, приводит к результату, а накопление этих результатов формирует нашу жизнь.

Если мы едим слишком много определенных продуктов, то в конечном итоге будем тучными и нездоровыми. Продолжение обучения может стать худшим решением, которое вы когда-либо принимали, если вы не умеете управлять своим временем, или оно может способствовать увеличению вашей зарплаты и стать лучшим, что вы когда-нибудь делали. Практикуя критическое мышление, вы научитесь видеть разницу между хорошими решениями и плохими, но с чего начать, если вас не учили мыслить критически?

Занятия по развитию критического мышления могут занять время, но начинать никогда не поздно. Это тоже навык, который никто не применяет в режиме “24\7”. Иногда у нас хорошо получается, а иногда нет, но чем больше и чаще мы будем пытаться осознанно критически думать, тем лучше будет становиться жизнь.

Практикуя следующие четыре шага, вы сможете стать критическим мыслителем.

1. Задавайте вопросы.

Критические мыслители начинают задавать вопросы обо всем, что перед ними находится. Они выявляют причины и следствия. Если не это, то что тогда? Если так, то почему получаются разные результаты? Они понимают, что каждое действие имеет свои последствия, и они думают обо всех возможных последствиях решений, прежде чем принимают их. Постановка вопросов помогает этому процессу. Будьте любопытны во всем.

2. Ищите информацию.

После того как вы сформулировали все вопросы (можно записать их), ищите информацию, которая поможет вам на них ответить. Исследуйте и расследуйте! Вы можете узнать в интернете практически все что угодно, но это не единственное место, которое поможет вам в ваших исследованиях. Интервьюируйте людей. Опрашивайте их. Спросите экспертов вокруг вас. Собирая информацию и различные мнения, вы будете тренировать собственную решительность. Чем креативнее подход, тем лучше.

3. Анализируйте непредвзято.

У вас куча информации, и теперь пришло время проанализировать все это с открытой душой. Вероятно, этот этап является самым трудным. Может быть довольно сложно отбросить все стереотипы, заложенные в нас еще нашей семьей. Мы являемся продуктами нашей среды обитания, которая характеризуется отношениями с родителями, социальными ролями, исполняемыми на протяжении жизни, суммой всех наших переживаний.

Постарайтесь узнать, как можно сбросить с себя все эти предубеждения и стереотипы. Все зависит именно от этого шага. Вы не объективны? В вас говорит предубеждение? Самое время оценить собственные мысли так непредвзято, как это вообще возможно. Вы знаете, что это и есть правда? Какие факты? Вы рассмотрели ситуацию со всех возможных точек зрения?

Будьте готовы удивиться, насколько часто вы делаете поспешные выводы, не успевая обратиться к критическому мышлению.

4. Реализовывайте свое решение

Критические мыслители больше занимаются реализацией своих замыслов, чем жалобами, сплетнями и обвинениями. Как только вы сделали вывод посредством критического мышления, настало время общаться и осуществлять задуманное, если в одиночку это сделать невозможно. Пришло время сочувствия, эмпатии и дипломатии. Не каждый из ваших партнеров думает так же критически, как вы. И вашей задачей становится найти такое объяснение, понять и поддержать которое способен каждый.

Текст: Flytothesky.ru