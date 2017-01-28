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Может ли пиво привести к увеличению веса?

29.01.2017 18:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Один из самых жестоких инструментов маркетинга — телевизионная реклама, где в главных ролях красивые люди в баре, на пляже или на вечеринке танцуют, флиртуют и выглядят просто сказочно стройными… и пьют пиво.


До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить.

Идея, что человек может пить много пива и поддерживать потрясающую форму — это миф, который никогда не умрет. От шести баночек этого напитка в реальности на животе скорее образуется жирок, чем кубики. Точнее, от сочетания калорий и алкоголя, работающего против вашей талии.

150 калорий в стандартной порции пива — не так уж и плохо, но большинство людей не пьют всего одну порцию. Очень быстро она превращается в две или три. Поступление же в организм алкоголя пагубно влияет на аппетит. Вы, возможно, намеревались заказать салат с низкокалорийным соусом, но после третьего пива вам так захотелось жареных крылышек!

Еще хуже то, что тело прекращает сжигать жир сразу же, как только обнаруживает алкоголь, — отличный повод для увеличения веса. Когда вы пьете пиво, около 20 процентов алкоголя поступает в кровь, а в конечном счете он метаболизируется в печени. Как только мозг распознает ацетат и ацетальдегид — побочные продукты обмена веществ в организме, — он прекращает сжигать жир и концентрируется на избавлении от этих веществ. По иронии судьбы одновременно с этим он начинает производить другой вид жира, также являющийся побочным продуктом алкоголя, — ацетил-КоА.

Поскольку ваше тело может обрабатывать лишь ограниченное количество алкоголя в час (от 15 до 30 миллилитров), чем больше пива вы пьете, тем больше жировой ткани ваш организм создает из ацетил-КоА и тем больше времени требуется для возобновления сжигания жира. Например, если пол-литра пива содержат 4% спирта (или 22,7 миллилитра), понадобится по крайней мере час, прежде чем сжигание жира начнется снова. А если вы выпиваете шесть таких доз (136 мл спирта), вы не будете сжигать жир в течение как минимум шести часов.

Это плохая новость, особенно для пожилых людей. С возрастом низкий уровень гормонов делает нас более склонными накапливать жир вокруг талии, и питье пива может усугубить эту проблему. Так же вредно это и для тех, кто употребляет алкоголь и курит сигареты, что связано с целым рядом проблем со здоровьем, включая сахарный диабет второго типа, болезни сердца и высокое кровяное давление.

Влияние пива на процессы старения может быть одной из причин, почему в большинстве пивных рекламных роликов снимаются актеры, едва достигшие возраста, в котором им стало разрешено покупать алкоголь: иначе производителям пришлось бы показать реальные последствия неумеренных возлияний — неприглядные пивные животы.Может ли пиво привести к увеличению веса?

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: Новости
 
 
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Один из самых жестоких инструментов маркетинга — телевизионная реклама, где в главных ролях красивые люди в баре, на пляже или на вечеринке танцуют, флиртуют и...

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