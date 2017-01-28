Когда нам без причины захотелось умять шоколадку или выпить литр рассола, следует насторожиться. Подобные вкусовые предпочтения могут сигнализировать о нарушении работы различных органов и систем человека. Наш организм таким образом намекает, что что-то идет не так.





1. Сладкое.

Это самый распространенный случай. Хочется сладкого чая, шоколада, конфет, печенья, меда. Есть желание просто съесть ложку сахара. Может появиться дрожь, нервное состояние, приступы паники. Острое желание сладкого говорит о дефиците в организме магния. Магний незаменим для сердца и нервной системы: он улучшает кровообращение, регулирует сердечный ритм, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Решить проблему можно просто: есть сладкое в умеренных дозах. В малых количествах шоколад и сладости не несут большого вреда организму. Но кто же останавливается только на одной конфете? Поэтому в рацион обязательно вводят грецкие орехи, яйца (желтки), твердый сыр, квашеную капусту, красное мясо. Очень рекомендуются бобы – они настоящая кладезь магния.

2. Кислое.

Хочется лимона, кислых щей, квашеной капусты, кислого молока. Такие вкусовые предпочтения говорят о неполадках пищеварительной системы, проблемах с печенью и желчным пузырем. Часто люди, страдающие от плохой перистальтики кишечника, налегают именно на кислые продукты. Для того, чтобы утолить свою жажду к кислинке, рекомендуется налегать на витамин С. Он содержится в свежих ягодах (ежевике, малине, клубнике), фруктах (яблоке, сливах, вишнях), цитрусовых (лимоне, грейпфруте), овощах (моркови, луке, капусте). Лучше отказаться от кисломолочных продуктов: они могут спровоцировать проблемы с пищеварением.

3. Острое.

Когда хочется от души наперчить суп, щедро намазать котлету горчицей, тогда организм плохо переваривает пищу. Острая еда стимулирует выработку желудочного сока, который необходим для нормального функционирования желудка и кишечника. Для того, чтобы усмирить страсть к остренькому, нужно прежде всего почаще устраивать разгрузочные дни, чтобы улучшить работу пищеварительного тракта. Также рекомендовано уменьшить употребление белковой пищи и сложных углеводов (сладостей), которые часто становятся причиной кишечной непроходимости. В свой рацион полезно добавить редис и редьку, которые запускают процесс пищеварения и стимулируют выработку желудочного сока.

4. Соленое.

Соль – важный элемент, который находится в костях и крови человека. Соль поддерживает водный баланс в организме, регулирует содержание воды в клетках. Тяга к соленому может говорить об изменении состава крови, проблемах с почками и нарушении обмена веществ в организме. В соленом себе отказывать не нужно, а то станет только хуже. Лучше использовать не обычную поваренную соль, а морскую, ведь в ней содержится большее количество полезных микроэлементов. Хорошо помогает справиться с солевой зависимостью капуста брокколи, приготовленная на пару. Также рекомендовано употреблять шпинат и щавель.

Нужно обязательно прислушиваться к сигналам своего организма. Важно составить свое меню таким образом, чтобы в нем присутствовали все необходимые витамины и микроэлементы. Нехватка этих веществ может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, которые запросто перетекут в хронические заболевания. Особенное внимание нужно уделить бобовым, зелени, овощам на пару, орехам (фундуку, арахису), свежим фруктам, мясу и жирной рыбе. Употребление этих продуктов способствует нормальной работе внутренних органов и систем организма. Также рекомендовано раз в неделю устраивать разгрузочные дни, которые способствуют нормальной работе кишечника и очищают организм от шлаков и токсинов.

Текст: Flytothesky.ru