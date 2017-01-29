Существует такой вкусный и сочный тип женщин, который выгодно отличается от остальных. Это женщины-стервы. Нет, они не питаются падалью и не воруют женатых мужиков у домашних дамочек. Они не щеголяют по офису в колготках в сеточку и лифчиком напоказ. Стерва – особая, самая высококлассная порода женщин. Она привлекает мужчин, как мотыльков влечет обжигающее, но до одури привлекательное пламя свечи. Они любят только избранных, не подпуская у своей душе кого-попало, массовку. Они не изливают всю свою душу за бутылкой пива, а медленно и постепенно приоткрывают дверцу в свой внутренний мир.

Увы, настоящих стерв очень мало. Они подобны дорогому алмазу, спрятанному в груде щебеня. Но стерв довольно просто вычислить. Они не прячут свою природу, не теряются за маской послушности и приторной слащавости. Они всегда привлекают к себе внимание, вызывая и искреннее восхищение, и черную зависть. Как же распознать стерву? Каковы ее основные признаки?





1. Поставленный низкий голос.

Стерва никогда не опустится до истерического визга, кобыльего гогота или детского лепетания. Голос – оружие, которое сражает наповал. Стерва это прекрасно понимает и использует очарование своего голоса на полную катушку. Низкий тембр помогает ей гипнотизировать мужчин и убеждать их в своей правоте. В любом споре к стерве прислушиваются, ведь она говорит по-особенному, выделяясь из всеобщей визгливо-крикливой какофонии женских голосов.

2. Идеальная прическа при любой погоде и свежий маникюр.

У настоящей стервы никогда нет отросших корней волос. У нее идеальная укладка, даже если она воскресным утром вышла в магазин за хлебом. Такая женщина не допустит беспорядка на голове, ведь на нее всегда смотрят и оценивают. У стервы никогда нет облупившегося лака на ногтях, ее маникюр предельно аккуратный и опрятный. Она никогда не будет отращивать полуметровые ногти, которыми впору кого-то заколоть. Стерва знает всему меру и умеет грамотно пользоваться теми данными, которыми ее наградила природа.

3. Идеально чистая стильная одежда.

Запах пота и грязные манжеты могут себе позволить обычные неприметные женщины, которым наплевать на свою внешность. Стерва не из таких. Даже на субботник она придет хоть и в спортивном костюме, но в таком, который выгодно подчеркнет каждый изгиб ее тела. Она никогда не напялит выдавший виды пуховик или «лысые» замшевые сапоги. Не найти в гардеробе настоящей стервы и заштопанных колготок. Также стерва особенно трепетно относится к качеству одежды. Она не станет покупать дерматиновую сумку или вязанный некачественный свитер. Особая статья – нижнее белье. Стерва его никогда не купит на рынке за копейки. Именно качественные и сексуальные интимные принадлежности дают ту самую уверенность в себе, которой так не хватает обычным женщинам.

4. Дорогие духи.

К духам у настоящей стервы особая страсть. Она понимает, что запах женщины говорит яснее слов, поэтому относится к выбору парфюма с особым трепетом и ответственностью. Она никогда не польстится на флакончики духов, которые продают в подземных переходах или базарах. Ее выбор – дорогие духи, приобретенные в фирменных магазинах. У каждой стервы – свой особенный запах, но он никогда не будет едким и назойливым.

5. Подчеркнуто красивые манеры.

Стерва никогда не будет обсуждать своего мужчину. Никогда не появиться на публике с нечищеными зубами. Никогда не будет орать на всю улицу, матерясь через каждое слово. Она не купит беляш у метро, чтобы потом завонять им весь вагон. Не опустится до сплетен и склок. Она точно знает, какой мужчина ей уготован судьбой, поэтому не станет стрелять глазами в первого попавшегося дяденьку в супермаркете. Стерва если и хамит, то делает это искусно и изящно, чем полностью сбивает с толку своего оппонента. Словом, стерва – это леди с чертиками в глазах.

Быть или не быть стервой – тяжелый вопрос. Но глядя на представительниц этого уникального сорта женщин, не каждая захочет становиться стервой, ведь для этого стоит поломать себя, содрать с себя надоевшее амплуа дамочки-наседки. Нужно приложить немало усилий, чтобы стать самой настоящей высококлассной стервой.

Текст: Flytothesky.ru