МИНСК, 29 янв — Sputnik. Ужупис, район художников в центре Вильнюса, попал в список мест, которые популярные блогеры рекомендуют посетить в 2017 году, сообщает The Independent. Выбирались не избитые маршруты с городскими достопримечательностями, а самые хипстерские места, где любит проводить время местная молодежь. Чем так хорош район, вспоминал Sputnik.

Откуда здесь художник

Еще четверть века тому назад квартал Ужупис был депрессивным районом Старого Вильнюса, в который с наступлением темноты не рекомендовалось заходить. На одном из заборов в центре района даже красовалась надпись "Улица смерти".

Однако рядом с Ужуписом находился Художественный институт. Это и предопределило дальнейшую судьбу района. Поселились здесь первые семьи художников, которые стали вокруг своих жилищ создавать творческое пространство и преобразили район. Постепенно в квартале стали селиться люди с деньгами, и Ужупис стал богемным районом Вильнюса.

Конституция Ужуписа

"Каждый имеет право быть единственным и неповторимым", "Каждый имеет право любить", "Каждый имеет право верить", — гласит конституция этого района.



© Sputnik Александр Липовец Конституция Ужуписа

Сейчас Ужупис имеет свою валюту, гимн, таможню, почетных граждан, послов и консулов в 320 городах мира, выборы — одним словом, полное самоуправление. Чтобы попасть в эту необычную страну в Вильнюсе, нужно перейти через реку — вы на месте.

Самое интересное время здесь — 1 апреля. В этот день Ужупис празднует день независимости. Так что начинаются ярмарка и концерты. При этом на въезде появляется контроль безопасности, который играет роль таможни. Они же могут поставить вам штамп о пересечении границы Ужуписа в ваш паспорт, он же и билет на фестиваль.

Чем там заняться?

Дизайнерская одежда Ausra Haglund, которая долго работала в Швеции и сейчас открыла студию в Вильнюсе, сумки, обувь, книги, антиквариат, магазинчики коллекционных кукол, винтажные лавочки. Одним словом, здесь есть чем заняться и что прикупить тоже.

Республика Заречье — район Старого Города. Здесь много кафе, и самое главное — мест, в которых интересно бродить. Как, впрочем, во всем Вильнюсе.

О том, как Ужупис из самого депрессивного района столицы Литвы стал самым богемным, читайте в материале Sputnik Литва>>