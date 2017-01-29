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10 великолепных анекдотов, способных сделать ваш день прекрасным

30.01.2017 10:36 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А поспособствовать появлению широкой улыбки на вашем лице могут свежие и уморительные анекдоты на Фактруме!

10 великолепных анекдотов, способных сделать ваш день прекрасным

— Уймите свою собаку! Вчера она так выла, что моя дочь была вынуждена прекратить урок пения!
— Простите, но ваша дочь начала первой!

 
 
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Если с самого утра что-то пошло не так, то не огорчайтесь. Лучше посмотрите на себя в зеркало и улыбнитесь своему отражению, тогда вам сразу станет лучше!

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