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10 великолепных анекдотов, способных сделать ваш день прекрасным
30.01.2017 10:36 — Калейдоскоп | Фактрум
А поспособствовать появлению широкой улыбки на вашем лице могут свежие и уморительные анекдоты на Фактруме!
— Уймите свою собаку! Вчера она так выла, что моя дочь была вынуждена прекратить урок пения!
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