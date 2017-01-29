Каждый человек хочет быть счастливым. В жизни нет смысла, если она не наполнена счастьем. Бесконечная череда серых безрадостных будней способна убить если не физически, то морально. Вы каждый день просыпаетесь ровно в семь, пьете гадкий кофе, а потом сломя голову мчитесь в метро. Неужели не надоело? Вы стараетесь не смотреться в зеркало, ведь оттуда вечно на вас таращится недовольное серое существо, которое просто прожигает свою короткую жизнь. Ситуация не самая приятная. Как же выбраться из круга серости и открыть свою душу яркому потоку счастья?





1. Начните вести ежедневник. Человек обязан планировать свою жизнь, выделять в ней цели, фиксировать их достижение. Особенно ежедневник (это может быть простая тетрадь) полезен людям, которые быстро отвлекаются и не умеют фокусировать свое внимание. Счастлив тот, кто контролирует свою жизнь, и ежедневник поможет управлять каждой минутой вашего дня.

2. Каждый день употребляйте цитрусовые: лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты (естественно, если у вас нет аллергии). Не обязательно есть по килограмму в день, можно просто добавлять в чай корочку лимона или апельсина. Цитрусовые поддерживают тонус организма, прибавляют сил и энергии. Их эфирные масла способствуют укреплению иммунитета. Также они улучшают состояние кожи, поэтому через месяц она станет намного здоровее и привлекательнее.

3. Ходите медленно. Почему мы быстро ходим? Мы можем неправильно рассчитывать свое время. Или просто не хотим замечать окружающий нас мир. Не гоните лошадей, начните правильно рассчитывать свое время, замечайте каждую деталь вокруг себя, и вы сделаете кучу открытий.

4. Возьмите за правило каждый вечер делать массаж. Можно купить специальный массажер, а можно делать себе массаж собственноручно. За день наши мышцы зажимаются и напрягаются до такой степени, что нам кажется, будто мы тащим на своих плечах мешок с картошкой. Даже пятиминутный массаж способствует восстановлению тонуса мышц, расслаблению и успокоению расшатавшихся за день нервов. Массаж – это чертовски приятно. Практически все люди чувствуют себя счастливыми во время этой замечательной процедуры.

5. Устраивайте сеансы ароматерапии. Для этого понадобится любое приятное для вас эфирное масло и миска горячей воды. Можно купить специальную лампу для эфирного масла. Послу тяжелого трудового дня, когда вы ощущаете сплошную усталость и нервное напряжение, подарите себе сеанс ароматерапии. Оставьте все свои домашние хлопоты, выключите телевизор и телефон, оденьтесь поудобней, возьмите миску с кипятком и поставите ее в своей комнате. В воду добавьте 3-4 капли любого приятного для вас эфирного масла. Удобно лягте в постель и старайтесь ни о чем не думать. Счастье – это возможность побыть наедине с собой, так подарите же себе несколько минут полной гармонии, наполненной чудесным ароматом эфирных масел.

Счастье – это умение прожить свою жизнь в гармонии с собой и всем миром. Мы куда-то спешим, не замечая ни своей, ни чужой жизни. Остановите свою ежедневную рутину, откажитесь от бесконечной череды одинаковых серых дней. Следуйте 5 простым советам, и ваша жизнь всего за месяц станет намного счастливее.

Текст: Flytothesky.ru