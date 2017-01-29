Любая женщина хочет выглядеть, словно юная нимфа, которой чуть-чуть за двадцать. Но далеко не каждая одевается соответственно своему возрасту. Иногда женщины заковывают себя в старушечьи лохмотья и кажутся не «ягодками опять», а просто тетеньками в возрасте. Неизвестно что хуже: одеваться подобно тинейджеру, или одалживать вещи у своей мамы или бабушки. Вот по улице идет симпатичная женщина. На лице ни одной морщины, на ногтях красуется свежий маникюр. Только вот фигуру напрочь съела бесформенная серая кофта, ноги обезображены затертыми брюками непонятного цвета, а дерматиновая сумка поставила жирную точку в этом образе уставшей от жизни особы. Вся грация и молодость барышни скрыта от всего мира под грудой старушечьих вещей.





Проблема старящей одежды выходит на первый план для жительниц мегаполисов. Если в деревне можно хоть мешок на себя нацепить (это утрированное сравнение, конечно), то в городе каждый смотрит, во что одет собеседник, коллега или обычный прохожий.

Как не казаться пятидесятилетней матроной, если по паспорту всего-то тридцать? Какую одежду следует избегать, чтобы не выглядеть обремененной забитой серой мышкой? Вот список запрещенных вещей.

1. Бесформенные вещи серых оттенков.

Всевозможные over-size кофты, кенгурушки, кардиганы, пальто, куртки очень старят. Такой стиль уместен только тогда, когда остальные вещи ультрамодные и современные. К примеру, свитер over-size неплохо сочетается со скинни. Если женщина молода, то ей незачем превращать свою фигуру в бесформенное нечто. Следует подбирать одежду по фигуре, а не по принципу «лишь бы теплее».

2. Переизбыток меха.

Нет, шуба и меховая шапка должны быть в гардеробе, но если у женщины практически каждая деталь образа с мехом, то это наталкивает на мысль о ее старомодном понимании моды. Верхом старомодности можно назвать горжетку, особенно с лапками или головой животного. Этот аксессуар не только старит, но и выглядит безвкусно.

3. Переизбыток бижутерии и стразов.

Непонятно почему, но женщины в возрасте любят одевать все и сразу: серебро с золотом, кораллы с жемчугом, стразы и всевозможные дешевые браслетики «чтобы блестело». Залог хорошего вкуса – одевать все в меру.

4. Одинаковый фасон у всех вещей гардероба.

Если платье, то только ниже колена, если брюки, то черные и на резинке, если туфли, то лодочки. Такой подход к выбору одежды говорит о консервативности женщины, ее неприязни к экспериментам. Такая дама очень многое теряет: лет в шестьдесят уже нельзя будет пройтись в мини-юбке или полупрозрачном топике, даже если очень захочется. Различные фасоны дают возможность практически ежедневно творить совершенно новые образы и выгодно подчеркивать свои достоинства.

5. Злоупотребление брошками.

Брошки были популярны несколько десятилетий назад. Их крепили на шубах, пальто, пиджаках. Сейчас они смотрятся уместно на офисных служащих, которым чуть за сорок. Молодая женщина может себе позволить небольшую аккуратную брошь, которая не будет слишком привлекать к себе внимание.

6. Затертая одежда.

Она не только старит, но и во весь голос кричит о неряшливости женщины. Брюки с блестящими следами от утюга, залысины на шубе, стертая набойка на сапоге, грязные манжеты – примеров неопрятной одежды очень много. Часто так облачаются те, кому вообще наплевать на мнение коллег, друзей, родственников. Ничего хорошего в таком подходе к выбору одежды нет: он говорит не об уникальном стиле, а о наплевательском отношении к себе. Исключение: стиль гранж (дырявые и потертые джинсы, состаренная одежда). Но подобные эксперименты подходят далеко не всем.

7. Исключительно брендовая одежда в гардеробе.

Не каждую женщину украсит Prada или Michael Kors. Во все брендовое могут одеваться только женщины в возрасте, это общеизвестное правило в мире моды. Брендовая одежда очень обязывает, делает некий акцент на достижении своих жизненных целей.

8. Крабики, невидимки, крокодильчики.

Если для причесок используются только эти заколки, то ни о какой фантазии при создании прически не может быть и речи. Бабушки любят укладывать волосы, чтобы они не лезли в глаза и не растрепывались (и то не все). Если женщина изо дня в день закалывает волосы невидимками, то явно демонстрирует нежелание выгодно себя подать. Можно хотя бы заменить обычные заколки на модный в этом сезоне обруч, так можно придать своему образу легкость и флер молодости.

9. Обувь без каблука.

Ничто так не стройнит женскую ножку, как изящный каблучок. Дамы в возрасте не часто выбирают обувь на каблуке ввиду ее неудобства. Но почему же молодые девушки отказываются от чудесных моделей с небольшим каблуком или экстремальной шпилькой? Такая обувь очень женственная, придает образу игривости и беззащитности.

10. Увлечение вязаными вещами с неоригинальными узорами.

Для зимы вязаный свитер из натурального материала – просто золотая находка. Но почему он должен быть серым или черным? Зачем покупать вязаную вещь, которую впору носить бабушкам? Можно выбрать модель с оригинальным узором или интересным оттенком пряжи. Вязаная вещь – это не прошлый век, просто нужно ее носить с умом. К примеру, популярный в прошлом сезоне шарф-снуд никак не назовешь стариковским. Оригинальное вязаное платье с интересной отделкой станет настоящей звездой зимнего гардероба любой модницы.

Состариться с помощью одежды очень просто. Чрезмерная дороговизна гардероба, обилие меха, старомодные фасоны, дешевая бижутерия могут добавить не один десяток лет. Зачем же бежать впереди паровоза и делать из себя неухоженную загнанную клушу, если можно сполна наслаждаться своей красотой и молодостью?

Текст: Flytothesky.ru