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В этой семье очень мудрые женщины!

30.01.2017 14:19 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет открыть читателю одну тайну, благодаря которой глава семьи всегда будет доволен!

В этой семье очень мудрые женщины!

В детстве я всегда смеялся над мамой и сестрой, которые никогда не могли точно рассчитать, сколько начинки нужно приготовить для пирога. Она всегда оставалась, и чтобы не пропала, мне приходилось доедать её. Не то чтобы я был не рад этому :)

Женился и заметил, что у жены… тоже всегда остаётся лишняя начинка! Опять мне приходилось караулить около тарелки, чтобы поесть, пока не готовы пироги. Я винил в этом пресловутый женский глазомер, нежелание все по сто раз отмерять, неправильное распределение продуктов… Пока однажды не услышал, как моя супруга говорит нашей дочке:

— Сонечка, начинки всегда делай побольше. Папа любит её просто так есть, всегда с ложкой наготове стоит!

 
 
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Кто же в детстве не крутился рядом с мамой на кухне, пытаясь урвать кусочек пирожка побыстрее?

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