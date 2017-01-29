Фактрум хочет открыть читателю одну тайну, благодаря которой глава семьи всегда будет доволен!





В детстве я всегда смеялся над мамой и сестрой, которые никогда не могли точно рассчитать, сколько начинки нужно приготовить для пирога. Она всегда оставалась, и чтобы не пропала, мне приходилось доедать её. Не то чтобы я был не рад этому :)

Женился и заметил, что у жены… тоже всегда остаётся лишняя начинка! Опять мне приходилось караулить около тарелки, чтобы поесть, пока не готовы пироги. Я винил в этом пресловутый женский глазомер, нежелание все по сто раз отмерять, неправильное распределение продуктов… Пока однажды не услышал, как моя супруга говорит нашей дочке:

— Сонечка, начинки всегда делай побольше. Папа любит её просто так есть, всегда с ложкой наготове стоит!