Но никому не удастся остаться грустным, прочитав чудесные анекдоты на Фактруме!





Парень оказался с девушкой вдвоем в квартире. Пристает.

— Нет. Давай просто останемся друзьями.

— Окей, тогда сгоняй за пивом, а я пока девочек позову.