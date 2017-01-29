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15 роскошных анекдотов, заставляющих кататься по полу от смеха

30.01.2017 14:15 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Но никому не удастся остаться грустным, прочитав чудесные анекдоты на Фактруме!

15 роскошных анекдотов, заставляющих кататься по полу от смеха

Парень оказался с девушкой вдвоем в квартире. Пристает.
— Нет. Давай просто останемся друзьями.
— Окей, тогда сгоняй за пивом, а я пока девочек позову.

 
 
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