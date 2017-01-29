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15 роскошных анекдотов, заставляющих кататься по полу от смеха
30.01.2017 14:15 — Калейдоскоп | Фактрум
Но никому не удастся остаться грустным, прочитав чудесные анекдоты на Фактруме!
Парень оказался с девушкой вдвоем в квартире. Пристает.
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Способ развеять тоску и развлечься у каждого человека свой. Кому-то поднимает настроение вкусная еда, кому-то — интересная книга, а кое-кто не может...
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