Фактрум публикует интересные факты о замечательном человеке Сергее Супоневе.

Сергей родился в творческой семье

Отец Сергея Евгений Кузьмич был заслуженным артистом России и играл в Театре сатиры. А мама Галина работала в этом же театре пианисткой. Мальчик с детства любил музыку, а в подростковом возрасте даже играл в рок-группе на ударных.

Он попал на телевидение весьма необычным путём

После поступления в университет на факультет журналистики Сергей подрабатывал в Останкино… грузчиком. Ему нравились суета и атмосфера в съемочных павильонах, где он выполнял мелкие поручения, но Сергея забрали в армию. Отслужив, он вернулся и перевелся на заочное отделение, начав работу в музыкальной редакции Центрального Телевидения.

Сергей Супонев был дважды женат

Его первой супругой была Валерия, в браке с которой у него родился сын Кирилл. Во второй раз Супонев женился на актрисе Ольге Мотиной, которая родила ему дочку Полину.

Сын Сергея пошёл по его стопам

Сын от первого брака Кирилл окончил журфак МГИМО и был ведущим программы «Возможно всё», а также играл на барабанах в группе. К слову, на телевидении Кирилл выступал под псевдонимом Кирилл Венопус. Но, к сожалению, талантливый юноша в 2013 году покончил с собой.

Некоторое время Сергей Супонев работал в отделе пропаганды

Супоневу не очень нравилась эта работа, поскольку ему приходилось заниматься передачами на общественные и политические темы. Это претило его весёлому характеру, поэтому на этой должности Сергей проработал совсем не долго.

В 1986 году Супонев стал корреспондентом популярной программы

В этом году на экраны вышел тележурнал «До 16 и старше», где освещались проблемы современной молодежи. Спустя некоторое время программа стала ток-шоу, где Сергей Супонев был ведущим. Он обсуждал с подростками актуальные темы и проблемы, которые касались каждого.

В 1987 году вышла первая передача, автором которой стал сам Супонев

Сергей Супонев стал автором передачи «Марафон-15», ставшей его дипломным проектом. Журналисту удалось затронуть актуальные темы проблем молодёжи, создав 15 разных сюжетов. Кстати, в программе принимал участие молодой Сергей Бодров.

Несмотря на кризис 90-х, Сергею удалось добиться успеха

В это непростое время Супонев смог добиться того, чтобы две его авторские передачи вышли в эфир. Это были «Зов джунглей» и «Звёздный час». Последняя передача стала проектом, которого еще не видело советское телевидение, здесь мальчикам и девочкам предстояло показать свою эрудицию, отвечая на вопросы ведущего, которым был сам Сергей Супонев.

За создание «Зова Джунглей» Супонев получил престижную награду

При помощи своего обаяния и жизнерадостности Сергею удалось завоевать сердца не только детей, но и строгих критиков. В 1999 году ведущий и автор программ удостоился премии «ТЭФИ» и был назначен руководителем Дирекции развлекательного и детского вещания «Первого канала».

Сергей Супонев исполнял собственные песни

Удивительно, но Сергей сам написал слова к песне, звучавшей в заставке «Зова джунглей», и сам исполнил её. Кстати, когда эфир передачи перенесли с субботы на среду, Сергею пришлось изменить текст и заново записать вступительную песню, было: «Утром в субботу спать неохота, сон для усталых взрослых людей», а стало: «Вечером в среду после обеда сон для усталых взрослых людей».