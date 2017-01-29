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Таки дюжина симпатичных анекдотов из Одессы, чтобы вы похохотали
30.01.2017 15:11 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум желает и вам не напрягаться по пустякам, поэтому рассказывает замечательнейшие одесские анекдоты!
— Фима! Скажи мне, пожалуйста, ты других девушек до меня любил?
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Иногда кажется, что в Одессе живут самые жизнерадостные люди на планете. И это абсолютная правда, ведь на все проблемы жители этого чудного города смотрят...
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