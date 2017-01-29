Фактрум предлагает читателю чрезвычайно милую историю про супругов, которая научит вас всё делать вовремя!





Стала я сегодня свидетелем удивительной истории. Иду домой вечером, не торопясь, гололёд на улице. А передо мной идут дедушка с бабушкой лет семидесяти на вид. Невольно подслушала их беседу, дедулька ворчал на свою благоверную:

— Вот, я тебе вечером позавчера побаловаться предлагал, а ты на свою любимую Пугачёву на концерте уставилась! Вчера снова баловаться хотел, а к тебе подруга, коза старая, пришла, и вы до позднего вечера всем косточки перемывали. Сегодня утром баловаться ты отказалась — гладила! Больше предлагать я уже не буду, нам вечером внучку на недельку привезут. А я, может быть, эту недельку и не проживу, мне ж уже 78 лет! Помру я, и будешь ходить, как дура, до самой смерти небалованная, но зато с Пугачихой и со своей подружкой языкастой. Вся отглаженная, а не балованная!

Бабушка хитро так посмотрела на деда и отвечает:

— А чего это ты решил, что меня после твоей смерти, дурак старый, никто баловать не будет? Цела ещё моя синенькая записная книжечка-то. Возьму телефон, позвоню по всем номерам — авось, кто ещё и жив!

Я уже думала, что всё, поругаются старички, а они расхохотались, обнялись и дальше пошли, держась за руки. Балуйтесь вовремя, дорогие дамы, особенно если у вас нет заветной синенькой книжечки!