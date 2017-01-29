﻿ 12 крутых шуток и анекдотов, заслуживающих вашего внимания. 21.by
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12 крутых шуток и анекдотов, заслуживающих вашего внимания

30.01.2017 15:34 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам дюжину восхитительных анекдотов, которую стоит запомнить и рассказать при встрече с друзьями!

12 крутых шуток и анекдотов, заслуживающих вашего внимания

— Может, всё-таки водочки?
— Нет, спасибо, я после водки дурным становлюсь.
— То есть сейчас — это не предел, да?!

 
 
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Замечено, что людям, обладающим хорошим чувством юмора, гораздо проще познакомиться с кем-то. Конечно, ведь стоит рассказать отпадную шутку и мило улыбнуться —...

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