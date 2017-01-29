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12 крутых шуток и анекдотов, заслуживающих вашего внимания
30.01.2017 15:34 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам дюжину восхитительных анекдотов, которую стоит запомнить и рассказать при встрече с друзьями!
— Может, всё-таки водочки?
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Замечено, что людям, обладающим хорошим чувством юмора, гораздо проще познакомиться с кем-то. Конечно, ведь стоит рассказать отпадную шутку и мило улыбнуться —...
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