Фактрум предлагает вам дюжину восхитительных анекдотов, которую стоит запомнить и рассказать при встрече с друзьями!





— Может, всё-таки водочки?

— Нет, спасибо, я после водки дурным становлюсь.

— То есть сейчас — это не предел, да?!