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Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!
30.01.2017 15:51 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для вас фотографии собачек после купания, говорящих о том, что они весьма этим недовольны. Или довольны? Не поймешь их…
Этот пёсик никогда не теряет оптимизма!
Я всё равно люблю тебя, хозяин!
И что ты со мной сотворил?
Нет, только не вода!
Я же просил сделать мне нормальный ирокез, а ты что сделал?
Эм, хозяйка, а мои лапы и должны такими быть?
Чёрт, я только утром сделала укладку…
Мокрые, но дружные
Я доверял тебе… А ты меня помыл…
А этот парень наверняка обожает водные процедуры
Только отпусти меня!
Был милый пушистик, а стал похож на туалетный ёршик с глазами…
Спасибо, блин, за всё…
А ей идёт эта шапочка для душа!
После мытья шпицы превращаются в сурикатов, вы разве не знали?
Вот всегда ты мне не нравился, чувак…
Ну, помыл ты меня и что?
Стой, куда ты уходишь? Не бросай меня в этой ванной!
Милый, принеси полотенце!
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Каждый, кто хоть раз мыл кошку, знает, какое уморительное зрелище открывается после водных процедур! Но, оказывается, мокрые собаки ничуть не менее забавные....
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