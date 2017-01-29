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Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

30.01.2017 15:51 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для вас фотографии собачек после купания, говорящих о том, что они весьма этим недовольны. Или довольны? Не поймешь их…

Этот пёсик никогда не теряет оптимизма!

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Я всё равно люблю тебя, хозяин!

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

И что ты со мной сотворил?

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Нет, только не вода!

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Я же просил сделать мне нормальный ирокез, а ты что сделал?

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Эм, хозяйка, а мои лапы и должны такими быть?

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Чёрт, я только утром сделала укладку…

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Мокрые, но дружные

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Я доверял тебе… А ты меня помыл…

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

А этот парень наверняка обожает водные процедуры

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Только отпусти меня!

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Был милый пушистик, а стал похож на туалетный ёршик с глазами…

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Спасибо, блин, за всё…

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

А ей идёт эта шапочка для душа!

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

После мытья шпицы превращаются в сурикатов, вы разве не знали?

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Вот всегда ты мне не нравился, чувак…

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Ну, помыл ты меня и что?

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Стой, куда ты уходишь? Не бросай меня в этой ванной!

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

Милый, принеси полотенце!

Думали, что мокрые кошки смешные? Это вы ещё собак не видели!

 
 
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Каждый, кто хоть раз мыл кошку, знает, какое уморительное зрелище открывается после водных процедур! Но, оказывается, мокрые собаки ничуть не менее забавные....

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