МИНСК, 30 янв – Sputnik. Республиканское предприятие "Днепро-Бугский водный путь" в конце апреля 2017 года планирует запустить новый туристический маршрут, для чего завершает оснащение круизного теплохода, сообщил Sputnik генеральный директор предприятия Николай Котецкий.



© Фото: из личного архива автора Безвизовый въезд в Беларусь: первый опыт интуристов

"Уже практически завершены все работы по переоборудованию теплохода. Он называется "Белая Русь", мы переоборудовали для круизных целей теплоход технического флота", – рассказал Котецкий.

По его словам, сейчас предприятие заканчивает комплектацию судна мебелью, предметами обихода, спасательными средствами. Ожидается, что первых пассажиров судно примет в конце апреля.

Котецкий рассказал, что предприятие разработало маршрут: туристы отправятся в плавание из Бреста. За восемь дней и семь ночей плавания пассажирам покажут красоты белорусского Полесья, они посетят Кобрин, Мотоль, познакомятся в родовым гнездом Достоевских, два дня проведут в Пинске, далее проследуют в древний Туров и высадятся на берег в Мозыре.

"Теплоход будет плыть в основном в ночное время, дневное время будет отдано прогулкам, осмотрам белорусских достопримечательностей, пикникам на свежем воздухе", – рассказал Котецкий.

По его словам, на теплоходе оборудовано два номера класса "люкс", которые названы в честь белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа, номера оформлены в белорусской народной стилистике.

"На сегодняшний день уже выкуплено около половины туров. У нас есть туристические фирмы-агенты, которые занимаются продвижением этого маршрута и прямой продажей туров в Москве и Санкт-Петербурге", – добавил гендиректор.