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По воде из Бреста в Мозырь: "Белая Русь" готовится принять туристов

30.01.2017 15:56 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Республиканское предприятие "Днепро-Бугский водный путь" в конце апреля 2017 года планирует запустить новый туристический маршрут, для чего завершает оснащение круизного теплохода, сообщил Sputnik генеральный директор предприятия Николай Котецкий.

По воде из Бреста в Мозырь: "Белая Русь" готовится принять туристов
© Фото: из личного архива автора
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"Уже практически завершены все работы по переоборудованию теплохода. Он называется "Белая Русь", мы переоборудовали для круизных целей теплоход технического флота", – рассказал Котецкий.

По его словам, сейчас предприятие заканчивает комплектацию судна мебелью, предметами обихода, спасательными средствами. Ожидается, что первых пассажиров судно примет в конце апреля.

Котецкий рассказал, что предприятие разработало маршрут: туристы отправятся в плавание из Бреста. За восемь дней и семь ночей плавания пассажирам покажут красоты белорусского Полесья, они посетят Кобрин, Мотоль, познакомятся в родовым гнездом Достоевских, два дня проведут в Пинске, далее проследуют в древний Туров и высадятся на берег в Мозыре.

"Теплоход будет плыть в основном в ночное время, дневное время будет отдано прогулкам, осмотрам белорусских достопримечательностей, пикникам на свежем воздухе", – рассказал Котецкий.

По его словам, на теплоходе оборудовано два номера класса "люкс", которые названы в честь белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа, номера оформлены в белорусской народной стилистике.

"На сегодняшний день уже выкуплено около половины туров. У нас есть туристические фирмы-агенты, которые занимаются продвижением этого маршрута и прямой продажей туров в Москве и Санкт-Петербурге", – добавил гендиректор.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Предприятие "Днепро-Бугский водный путь" завершает оснащение переоборудованного теплохода. Туристам обещают показать белорусские замки, музеи и сельские красоты.

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