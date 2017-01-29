Фактрум рассказывает историю про классного водителя маршрутного такси, который решил удивить своих пассажиров!





Выхожу я тут из торгового центра, сажусь в одну из маршруток, у которых там конечная. Сидим вдвоём с водителем, ждём, пока народ подойдёт. Но что-то никого нет, водителю стало скучно, он мне говорит:

— Давай поржём?

Вылезает из кабины со своего места и садится в салон рядом со мной. Тут в маршрутку начинают заходить пассажиры, через пару минут салон уже битком. Ну, сидим, ожидаем отправления…

Проходит ещё пять минут. Народ начинает ругаться и спрашивать, мол, никто не видел, где водитель? Я всё также сижу и молчу, водитель давится от смеха рядом со мной. Через 10 минут терпение людей достигло предела, а водитель вместе с ними возмущается. После особенно эмоциональной тирады он встаёт и говорит:

— А нафига нам вообще водитель? Да я сам вас отвезу! — и садится за руль.

Таких офигевших лиц я никогда в жизни не видела!