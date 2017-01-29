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Как я в маршрутке с водителем-юмористом ехал
30.01.2017 15:56 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает историю про классного водителя маршрутного такси, который решил удивить своих пассажиров!
Выхожу я тут из торгового центра, сажусь в одну из маршруток, у которых там конечная. Сидим вдвоём с водителем, ждём, пока народ подойдёт. Но что-то никого нет, водителю стало скучно, он мне говорит:
— Давай поржём?
Вылезает из кабины со своего места и садится в салон рядом со мной. Тут в маршрутку начинают заходить пассажиры, через пару минут салон уже битком. Ну, сидим, ожидаем отправления…
Проходит ещё пять минут. Народ начинает ругаться и спрашивать, мол, никто не видел, где водитель? Я всё также сижу и молчу, водитель давится от смеха рядом со мной. Через 10 минут терпение людей достигло предела, а водитель вместе с ними возмущается. После особенно эмоциональной тирады он встаёт и говорит:
— А нафига нам вообще водитель? Да я сам вас отвезу! — и садится за руль.
Таких офигевших лиц я никогда в жизни не видела!
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Не найдётся в мире человека, которому бы нравилось ездить в общественном транспорте в час-пик. Душно, жарко, куча народу… А уж если водитель задерживается...
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