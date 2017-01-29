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Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров
30.01.2017 16:17 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю посмотреть на государственных деятелей в образе хипстеров. Спорим, вы даже не могли и представить, что они могут выглядеть так!
Елизавета II
Уинстон Черчилль
Владимир Путин
Ангела Меркель
Дональд Трамп
Махатма Ганди
Барак Обама
Хиллари Клинтон
Владимир Ленин
Джон Кеннеди
Маргарет Тэтчер
Авраам Линкольн
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