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Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

30.01.2017 16:17 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю посмотреть на государственных деятелей в образе хипстеров. Спорим, вы даже не могли и представить, что они могут выглядеть так!

Елизавета II

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров
Источник иллюстраций: Shimoni-illustration.com
Все илююстрации в посте: © Amit Shimoni

Уинстон Черчилль

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Владимир Путин

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Ангела Меркель

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Дональд Трамп

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Махатма Ганди

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Барак Обама

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Хиллари Клинтон

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Владимир Ленин

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Джон Кеннеди

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Маргарет Тэтчер

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

Авраам Линкольн

Стильно, модно, молодёжно: известные политики в образе хипстеров

 
 
Ссылка на источник 36
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