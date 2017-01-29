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Знакомьтесь, Ждун: 15 убойных мемов от интернет-остряков
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Сегодня Ждун покоряет рунет в качестве мема! Чего только не понапридумывали весельчаки из соцсетей… Фактрум приглашает читателя посмотреть, кого теперь олицетворяет Ждун.
Скульптура в оригинале
А вот как обыгрывают персонаж Ждуна пользователи рунета:
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