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Ловушка для мужа от хитроумной жены
30.01.2017 16:33 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавную историю про то, как муж не понял, в какую ловушку он попал!
Звонит мне сегодня жена:
— Дорогой, ты с работы ехать будешь — зайди в магазин, возьми котлет, что ли. Я тут задерживаюсь немного, буду дома — приготовлю.
Купил я, значит, котлеты, пришёл домой, снова звонок:
— Котлеты взял? Молодец! Я опаздываю, ты их пожарь, а я приеду — пюре сделаю.
Пожарил, только сковородку убрал с плиты, опять телефон звонит:
— Пожарил? Умничка! Я уже собираюсь, ты можешь картошку почистить, пожалуйста?
Проходит 15 минут, снова звонит:
— Всё, я выезжаю. Порежь картошку и поставь вариться, чтобы мне время потом не тратить.
Поставил, картошка сварилась. Уже сам звоню жене, она отвечает:
— Да, я уже около дома. Ты там сливочного масла кусок кинь и молока налей, потом помни это дело. Я через пару минут буду…
Вот, сидим, кушаем её пюрешку с её котлетами. Чую, что-то тут нечисто…
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Наверняка каждому мужчине знакома ситуация, когда любимая звонит и просит что-то сделать дома, пока её нет. Зачастую эти просьбы легко выполняются и не занимают...
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