﻿ Ловушка для мужа от хитроумной жены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ловушка для мужа от хитроумной жены

30.01.2017 16:33 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум рассказывает забавную историю про то, как муж не понял, в какую ловушку он попал!

Ловушка для мужа от хитроумной жены

Звонит мне сегодня жена:

— Дорогой, ты с работы ехать будешь — зайди в магазин, возьми котлет, что ли. Я тут задерживаюсь немного, буду дома — приготовлю.

Купил я, значит, котлеты, пришёл домой, снова звонок:

— Котлеты взял? Молодец! Я опаздываю, ты их пожарь, а я приеду — пюре сделаю.

Пожарил, только сковородку убрал с плиты, опять телефон звонит:

— Пожарил? Умничка! Я уже собираюсь, ты можешь картошку почистить, пожалуйста?

Проходит 15 минут, снова звонит:

— Всё, я выезжаю. Порежь картошку и поставь вариться, чтобы мне время потом не тратить.

Поставил, картошка сварилась. Уже сам звоню жене, она отвечает:

— Да, я уже около дома. Ты там сливочного масла кусок кинь и молока налей, потом помни это дело. Я через пару минут буду…

Вот, сидим, кушаем её пюрешку с её котлетами. Чую, что-то тут нечисто…

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверняка каждому мужчине знакома ситуация, когда любимая звонит и просит что-то сделать дома, пока её нет. Зачастую эти просьбы легко выполняются и не занимают...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Знакомьтесь, Ждун: 15 убойных мемов от интернет-остряков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика