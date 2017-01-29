Фактрум рассказывает забавную историю про то, как муж не понял, в какую ловушку он попал!





Звонит мне сегодня жена:

— Дорогой, ты с работы ехать будешь — зайди в магазин, возьми котлет, что ли. Я тут задерживаюсь немного, буду дома — приготовлю.

Купил я, значит, котлеты, пришёл домой, снова звонок:

— Котлеты взял? Молодец! Я опаздываю, ты их пожарь, а я приеду — пюре сделаю.

Пожарил, только сковородку убрал с плиты, опять телефон звонит:

— Пожарил? Умничка! Я уже собираюсь, ты можешь картошку почистить, пожалуйста?

Проходит 15 минут, снова звонит:

— Всё, я выезжаю. Порежь картошку и поставь вариться, чтобы мне время потом не тратить.

Поставил, картошка сварилась. Уже сам звоню жене, она отвечает:

— Да, я уже около дома. Ты там сливочного масла кусок кинь и молока налей, потом помни это дело. Я через пару минут буду…

Вот, сидим, кушаем её пюрешку с её котлетами. Чую, что-то тут нечисто…