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Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото
30.01.2017 16:46 — Калейдоскоп | Фактрум
Ему удалось сделать красивые цветные снимки простых обывателей и их быта, а также невероятные фото архитектуры Москвы тех времен. Известно, что Мартин был выслан из страны за шпионаж, но явно не за эти удивительные фотографии!
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Сегодня Фактрум решил поделиться с читателями поистине уникальными фотографиями времен Советского союза. Их автором является Мартин Манхофф — американский...
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