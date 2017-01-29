﻿ Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото. 21.by
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Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

30.01.2017 16:46 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Ему удалось сделать красивые цветные снимки простых обывателей и их быта, а также невероятные фото архитектуры Москвы тех времен. Известно, что Мартин был выслан из страны за шпионаж, но явно не за эти удивительные фотографии!

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

Советский союз глазами американца Мартина Манхоффа: 10 крутейших фото

 
 
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Сегодня Фактрум решил поделиться с читателями поистине уникальными фотографиями времен Советского союза. Их автором является Мартин Манхофф — американский...

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