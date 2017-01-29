Сегодня Фактрум спешит рассказать об уникальной практике в одной из китайских школ: её ученики могут воспользоваться «Банком оценок»!





В Китае для поступления в высшее учебное заведение школьникам достаточно сдать единственный экзамен. Этот тест определяет дальнейшую жизнь юношей и девушек, поэтому неудивительно, что многие из них буквально выбиваются из сил, чтобы набрать заветные проходные баллы.

А директор школы № 1 в Нанкине Хуан Кан решил немного облегчить детям жизнь и организовал «Банк оценок», где ученики могут взять в долг недостающие баллы для успешной сдачи экзаменов! Получая необходимое количество баллов, ученик обязан их вернуть, выполнив несложную дополнительную работу.

Программой уже успела воспользоваться почти четверть учеников этой школы. В качестве компенсации они обязаны будут «отработать», подготовив презентации на заданные темы или сделав лабораторную работу. Также этот долг ученики могут погасить, набрав на выпускном экзамене дополнительные баллы.

«Чаще всего нашим ученикам требуется взять всего один или два балла, но одному выпускнику не хватило целых семи баллов для сдачи экзамена по физике.« — сказал директор Хуан Кан. Большинство детей без труда отдают свой долг, а те, кому это не удается, получают в конце семестра табель с «красной меткой».

Такая практика в новинку для Китая и для всего мира, но после её успешного тестирования в нанкинской школе вполне возможно, что «Банк оценок» станет популярным и будет реализован и в других учебных заведениях.