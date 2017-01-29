Собак не без причины называют лучшими друзьями человека, ведь на протяжении не одного тысячелетия они живут с нами рядом, помогая, подбадривая и просто скрашивая наш повседневный быт. Многие собаководы утверждают, что общение с этими домашними животными бесценно, не говоря уже о других их преимуществах, как, например, охрана дома. Естественно, в течение такого длительного периода времени появилось и прочно укоренилось немало мифов и откровенно ложных и нелепых суждений, связанных с этими очаровательными клыкастыми созданиями. И самое грустное в том, что эти мифы глубоко засели в нашем сознании как неоспоримые факты. Какие же из них наиболее распространённые?

1. Собаки не различают цвета





По каким-то необъяснимым причинам считается, что собаки воспринимают наш мир в черно-белых цветах. И этот миф существовал (и существует) в течение очень долгого времени, пока исследования не доказали обратное.

Факт: Собаки воспринимают мир в цветах, но проводить аналогию с человеческим восприятием всё же не стоит. Из-за особенностей строения сетчатки глаза собака лучше и чётче воспринимает синюю область цветового спектра.

2. Тёплый и сухой нос собаки свидетельствует о недомогании





Это, возможно, одно из самых нелепейших заблуждений о собаках, причём многие владельцы всегда руководствуются этим «симптомом», чтобы сделать вывод о состоянии здоровья своего питомца.

Факт: Влажность или даже температура носа собаки не обязательно указывают её состояние. Собаки на самом деле почти всегда просыпаются утром с сухим носом, и это совершенно нормально.

3. Вы никогда не научите старую собаку новым трюкам





Значение этой поговорки многие люди воспринимают в буквальном смысле. Однако обучаемость зависит скорее не от количества лет, а от характера и способностей собаки.

Факт: Дрессировать старую собаку, несомненно, сложнее, чем молодую, но это вполне реально. Проблема заключается преимущественно в том, что рефлексы и зрение старого пса уже не настолько хороши, что и осложняет обучение.

4. Возраст собаки можно соотносить с человеческим возрастом с помощью коэффициента 1:7





Это очень распространенное убеждение и, конечно же, абсолютно неверное, хотя люди абсолютно уверены в его истинности.

Факт: Собаки растут гораздо быстрее, нежели человек, но этот рост, как правило, более интенсивный в самом начале её жизни, а затем его темп заметно замедляется. В реальности же факторы, которые определяют развитие, рост и старение собаки – это её порода и размеры.

5. До того как стерилизовать суку, ей нужно дать один раз ощениться





Ещё один полный миф, которого, кстати, придерживаются многие собаководы, считая, что стерилизация нерожавшей собаки будет иметь серьезные последствия для её здоровья.

Факт: Нет ни единого убедительного доказательств в пользу этого мифа. Зато стерилизованные собаки (как рожавшие, так и нерожавшие) менее подвержены риску серьёзнейших заболеваний.

6. Виляющая хвостом собака довольна и радостна





Опасное заблуждение, иногда приводящее к укусам. Совершенно верно, собаки часто виляют хвостом, чтобы продемонстрировать радость и счастье, но движения хвоста могут выражать и другие эмоции.

Факт: Язык тела собаки достаточно интересен и не настолько однозначен. Виляние хвостом действительно означает радушие и дружелюбие, но в некоторых случаях более резкие подёргивания хвоста свидетельствуют о беспокойстве или даже страхе, которые могут спровоцировать агрессию.

7. Дворняги здоровее, чем породистые собаки





Все мы абсолютно уверены в том, что дворняжки намного здоровее и выносливее, чем чистокровные собаки, но это, увы, тоже миф и заблуждение.

Факт: Это ошибочное мнение, которое, тем не менее, влияет на решение большинства любителей собак при выборе питомца. В реальности как породистые, так и беспородные пёсики подвержены одним и тем же болячкам, инфекциям и внешним опасностям.

Текст: Flytothesky.ru