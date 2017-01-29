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7 наиболее распространённых мифов о собаках

30.01.2017 19:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Собак не без причины называют лучшими друзьями человека, ведь на протяжении не одного тысячелетия они живут с нами рядом, помогая, подбадривая и просто скрашивая наш повседневный быт. Многие собаководы утверждают, что общение с этими домашними животными бесценно, не говоря уже о других их преимуществах, как, например, охрана дома. Естественно, в течение такого длительного периода времени появилось и прочно укоренилось немало мифов и откровенно ложных и нелепых суждений, связанных с этими очаровательными клыкастыми созданиями. И самое грустное в том, что эти мифы глубоко засели в нашем сознании как неоспоримые факты. Какие же из них наиболее распространённые?

1. Собаки не различают цвета

7 наиболее распространённых мифов о собаках

По каким-то необъяснимым причинам считается, что собаки воспринимают наш мир в черно-белых цветах. И этот миф существовал (и существует) в течение очень долгого времени, пока исследования не доказали обратное.

Факт: Собаки воспринимают мир в цветах, но проводить аналогию с человеческим восприятием всё же не стоит. Из-за особенностей строения сетчатки глаза собака лучше и чётче воспринимает синюю область цветового спектра.

2. Тёплый и сухой нос собаки свидетельствует о недомогании

7 наиболее распространённых мифов о собаках

Это, возможно, одно из самых нелепейших заблуждений о собаках, причём многие владельцы всегда руководствуются этим «симптомом», чтобы сделать вывод о состоянии здоровья своего питомца.

Факт: Влажность или даже температура носа собаки не обязательно указывают её состояние. Собаки на самом деле почти всегда просыпаются утром с сухим носом, и это совершенно нормально.

3. Вы никогда не научите старую собаку новым трюкам

7 наиболее распространённых мифов о собаках

Значение этой поговорки многие люди воспринимают в буквальном смысле. Однако обучаемость зависит скорее не от количества лет, а от характера и способностей собаки.

Факт: Дрессировать старую собаку, несомненно, сложнее, чем молодую, но это вполне реально. Проблема заключается преимущественно в том, что рефлексы и зрение старого пса уже не настолько хороши, что и осложняет обучение.

4. Возраст собаки можно соотносить с человеческим возрастом с помощью коэффициента 1:7

7 наиболее распространённых мифов о собаках

Это очень распространенное убеждение и, конечно же, абсолютно неверное, хотя люди абсолютно уверены в его истинности.

Факт: Собаки растут гораздо быстрее, нежели человек, но этот рост, как правило, более интенсивный в самом начале её жизни, а затем его темп заметно замедляется. В реальности же факторы, которые определяют развитие, рост и старение собаки – это её порода и размеры.

5. До того как стерилизовать суку, ей нужно дать один раз ощениться

7 наиболее распространённых мифов о собаках

Ещё один полный миф, которого, кстати, придерживаются многие собаководы, считая, что стерилизация нерожавшей собаки будет иметь серьезные последствия для её здоровья.

Факт: Нет ни единого убедительного доказательств в пользу этого мифа. Зато стерилизованные собаки (как рожавшие, так и нерожавшие) менее подвержены риску серьёзнейших заболеваний.

6. Виляющая хвостом собака довольна и радостна

7 наиболее распространённых мифов о собаках

Опасное заблуждение, иногда приводящее к укусам. Совершенно верно, собаки часто виляют хвостом, чтобы продемонстрировать радость и счастье, но движения хвоста могут выражать и другие эмоции.

Факт: Язык тела собаки достаточно интересен и не настолько однозначен. Виляние хвостом действительно означает радушие и дружелюбие, но в некоторых случаях более резкие подёргивания хвоста свидетельствуют о беспокойстве или даже страхе, которые могут спровоцировать агрессию.

7. Дворняги здоровее, чем породистые собаки

7 наиболее распространённых мифов о собаках

Все мы абсолютно уверены в том, что дворняжки намного здоровее и выносливее, чем чистокровные собаки, но это, увы, тоже миф и заблуждение.

Факт: Это ошибочное мнение, которое, тем не менее, влияет на решение большинства любителей собак при выборе питомца. В реальности как породистые, так и беспородные пёсики подвержены одним и тем же болячкам, инфекциям и внешним опасностям.7 наиболее распространённых мифов о собаках

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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