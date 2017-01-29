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Вот почему мы порой забываем, зачем пришли в другую комнату

30.01.2017 19:29 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит успокоить читателя: проблемам вовсе не в вас, а в… дверях!

Вот почему мы порой забываем, зачем пришли в другую комнату

Недавно американские психологи выяснили, что при проходе через дверной проём в сознании человека срабатывает определенный механизм. Он называется «границы событий» и работает по принципу отделения одного набора наших воспоминаний от другого.

Благодаря этому механизму мозг «направляет в архив» те мысли, которые родились в мозгу в предыдущей локации, освобождая место для новых впечатлений и задач. «Границы событий» способствуют тому, что мы легко переключаемся на выполнение новых дел, упорядочивая до и после этого полученную информацию.

И когда мы направляемся в другое пространство (комнату), срабатывает этот механизм, отправляя в «архив» мысли, владевшие разумом ещё буквально минуту назад. Так что можете быть спокойны: такие вот провалы в памяти — это не признак стремительно приближающейся старости и маразма, а всего лишь небольшой побочный эффект работы головного мозга!

 
 
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