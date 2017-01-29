Когда молодожены отсылают приглашения на свадьбу, они надеются на искреннюю радость своих гостей. Они хотят, чтобы самые дорогие для них люди разделили их восторг и счастье. Они всеми силами стараются угодить гостям и выбором места свадебной церемонии, и шикарным застольем, и развлекательной программой. Хорошо, когда собирается круг приятных людей, готовых с радостью отпраздновать создание новой ячейки общества.

Но это идеальная картина. На практике гости могут изрядно испортить молодоженам праздник своими выходками и недостойным поведением. Иногда гости ошибочно полагают, что свадьбу устраивают только для них. Какие же самые отвратительные привычки гостей на свадьбе?





1. Не есть три дня, чтобы потом накинуться на еду, как гость из голодного края. Выглядят такие люди по-настоящему жалко. Такое ощущение, что они пришли на свадьбу набить желудок, а не порадоваться за молодых.

2. Выпить весь алкоголь. Да, пить на свадьбе не воспрещается, но нужно знать меру. Подвыпивший гость – головная боль молодоженов. Его может стошнить, развезти, он может уснуть в салате и испортить всем настроение своими пьяными изречениями.

3. Одеваться, чтобы затмить молодоженов. Приходить на свадьбу в лохмотьях неприлично, но и затмевать невесту и жениха тоже некультурно. Только очень бестактная гостья появится на свадьбе в красном мини-платье с глубоким декольте. Нужно уяснить для себя грани приличия и значимость свадьбы для молодоженов. Невеста потратила много денег и нервов для того, чтобы побыть королевой в день своей свадьбы, поэтому не стоит так бестактно лишать ее этой радости.

4. Выяснять отношения с родственниками. Не секрет, что далеко не все родственники ладят между собой, некоторые даже находятся в стадии затяжного конфликта. Им так хочется выяснить отношения, что они этим занимаются прямо на свадьбе, тем самым поганя всем настроение.

5. Устраивать драки. Кто-то что-то не так сказал, не так посмотрел, и вот уже кого-то увозят на скорой, а ресторан выставляет счет за разбитую посуду. Подобное поведение гостей граничит с самым настоящим хамством. Нужно думать прежде всего о молодоженах, а не о своем ущемленном самолюбии.

6. Частить с тостами и криками «Горько!». Есть такая категория гостей, которая очень любит произносить тосты по любому поводу. Еще не успел никто закусить, а уже звучит новый тост с пожеланием любви, счастья и всего-всего. Тосты – это хорошо, когда их не слишком много. Кричать «Горько!» каждые 5 минут тоже не стоит. Дайте молодоженам спокойно поесть.

7. Организация глупых конкурсов. Конкурсы – обязанность тамады, но гости об этом часто забывают, предлагая никому ненужные пошловатые забавы.

8. Танцевать до упаду со всеми подряд. Особенно это касается мужчин, которые назойливо приглашают женщин потанцевать с ними. Со стороны это выглядит как наглое приставание.

9. Сидеть с каменным лицом. У всех нас бывают в жизни неприятности, но не стоит своим хмурым и недовольным видом огорчать молодоженов. Плохое настроение со временем улетучится, а вот недовольная перекошенная физиономия на свадебных фотографиях останется навсегда.

10. Ныть. «Ох, как сегодня холодно!» «Ой, как мне душно!» «Господи, как я устала!» Подобные заявления говорят о неуважении к молодоженам. Им в последнюю очередь хочется выслушивать жалобное нытье своих гостей.

Приглашение на свадьбу сулит не только веселье, но и накладывает определенные обязательства на гостей. Свадьба – праздник молодоженов, поэтому не нужно его омрачать своим недостойным внешним видом, гнусным поведением или бестактными поступками.

Текст: Flytothesky.ru