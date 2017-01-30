



впервые за последние два года я чувствую себя.. как? если бы раньше знакомый при встрече спросил, как дела, я бы ответила как всегда — нормально. раньше я вкладывала в это слово всё то, что накопилось у меня в душе, всё, что меня тревожит по любому поводу и всё, что ноет, как бесконечная незаживающая ранка. но я понимала, что я живу. и только по этой причине я не могла сказать, что мои дела отвратительно.

сегодня я задумалась над этим особенно осознанно и поняла, что я более, чем нормально. я хорошо. так странно чувствовать себя.. просто чувствовать себя. жить не на автомате, ощущать радость от встреч с людьми, знать, что родной город — это, в первую очередь, не больные воспоминания о прошлом, а дом, где живёт скучающая по мне семья.

сегодня я решила, что набрать телефон прошлого — это глупо. глупо хотя бы потому, что у настоящего тоже есть номер, и он куда важнее, потому что будущее куда интереснее и интригующе, чем выжатые до последней капли воспоминания.

сегодня, проезжая мимо этих воспоминаний, мне отдало куда-то слева в груди. стукнуло пару раз в ускоренном темпе и успокоилось, улеглось. как будто полный, но не до краёв стакан воды качнулся от удара, но воды не пролилось ни капли. значит всё на своих местах.

сегодня я поняла, что слова «всё будет хорошо» — не просто слова. не просто слова человека, который чувствует меня и понимает моё внутреннее неспокойствие. и никто не может представить, что значат эти слова от того, кто разделял со мной самые прекрасные и ужаснейшие моменты жизни.

а ещё я подумала, что, если уж в городе, в котором много лет на перекрёстке мигающий одним лишь жёлтым цветом светофор стал работать, — это хороший знак.

Автор: Виктория Щебет | Flytothesky.ru