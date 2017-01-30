Если вы обычно просыпаетесь с чувством стресса и беспокойства, думая о событиях предыдущего или грядущего дня, немедленно меняйте ситуация ради своего же психического здоровья. Помните, что ключом к счастью является позитивное отношение ко всему, что нас окружает, следовательно, внесите небольшие изменения в свои действия и свои мысли. Хотите просыпаться спокойным и счастливым каждое утро? Всё в ваших руках.





1. Добавьте яркие краски в вашу комнату (спальню)

Один из самых простых способов просыпаться в хорошем настроении каждое утро – это добавить яркие краски в вашу спальню: например, приобретите оранжевое, жёлтое или бирюзовое постельное бельё. Повесьте красивую картину или поставьте вазу с цветами в то место, куда падает ваш взгляд сразу после пробуждения. Вроде так просто, но это работает.

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2. Отпустите все ваши тревоги

Если вы любите лишний раз накручивать себя по любому поводу, научитесь отпускать все свои тревоги ещё вечером, в результате вы лучше будете спать и спокойнее просыпаться. Напишите список всех беспокоящих вас вопросов, прочитайте его и порвите. Кстати, если завтра вас ждут большие и ответственные задания, запишите и их, чтобы быть к ним готовым.

3. Балуйте себя

Долгие часы работы, сверхурочные, стресс, нервы, паника. Вам это знакомо? Сойдите ненадолго с дистанции и найдите время, чтобы вечером себя побаловать. Это очень эффективный способ, чтобы утром выглядеть посвежевшим и отдохнувшим. Горячая ванна с пеной, массаж, маска для лица и волос – для женщины; футбол, вечеринка с друзьями или игра в гольф – для мужчины. Это поможет быстрее заснуть, а утром проснуться полным энергии и энтузиазма.

4. Почитайте хорошую книгу

Закройте ноутбук, выключите телевизор, уберите звук на смартфоне и просто почитайте хорошую книгу, чтобы расслабиться и отпустить все заботы. Всего полчаса чтения перед сном и утром вы проснётесь наполненный интересными идеями и задумками.

5. Высыпайтесь

Недосыпание – это прямой путь к выгоранию и депрессии. А вот когда вы спите не менее 7-8 часов, то ваше физическое тело справляется с нагрузками и стрессом намного лучше.

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6. Засыпайте счастливым и просыпайтесь счастливым

Подумайте о позитивных вещах перед сном и вы, безусловно, проснётесь в приподнятом расположении духа. Возможно, у вас масса проблем и нет никаких причин и оснований думать о чём-то хорошем, тем не менее, если вы научитесь засыпать с положительными мыслями, то вы с ними и проснётесь. Кстати, позитивное отношение поможет вам быстрее справиться с насущными проблемами.

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7. Составляйте планы

Избавьтесь от привычки перед сном думать о работе. Вместо этого планируйте какие-то приятные занятия и занимательное времяпровождение в качестве вознаграждения и поощрения самого себя. Организуйте поход в кино, по магазинам, прогулку в парке, встречу с друзьями – всё, что может улучшить ваше настроение.

8. Физические нагрузки или медитация

Если едва открыв глаза, вы уже полностью во власти стресса, отправляйтесь на пробежку. Бег – это идеальное лекарство для лечения дурных мыслей и прекрасная возможность выйти на улицу и полюбоваться природой. Хуже, когда вы имеете дело со сложной ситуацией в виде проблемы с засыпанием. В этом случае попробуйте немного попрактиковать медитацию.

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9. Вспомните, за что вы можете быть благодарным в этой жизни

Мы часто забываем о тех замечательных вещах, которыми мы уже обладаем. Мало того, мы постоянно жалуемся на собственную жизнь, причём по самым разнообразным поводам. Мы засыпаем недовольными и просыпаемся недовольными. Если у вас выдался отвратительный день, выбивший вас из колеи, вечером составьте список самых замечательных вещей, которые делают вас счастливым и за которые вы благодарны.

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10. Приготовьте вкусный завтрак

Вкусный завтрак дополнит мозаику вашего утреннего хорошего настроения. Не ешьте на бегу дежурную овсянку или хлопья, просто потому что это полезно, а приготовьте то, что вы действительно любите, даже если это немножечко вредно. И это будет действительно отличным началом удачного дня!

Текст: Flytothesky.ru