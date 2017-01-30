МИНСК, 31 янв — Sputnik. Большинство европейцев полагает, что их странам нужна помощь США и североатлантического альянса (НАТО) для защиты от внешних угроз, свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения, проведенного французской компанией IFop опроса.

Нужна ли европейцам защита?

более половины респондентов ответили, что ЕС не может защитить себя сам и ему требуется помощь НАТО. В США — напротив, менее половины (48%) ответивших придерживаются такого мнения.

Около 65% жителей Польши и Италии уверены, что ЕС нужны НАТО и США, в Германии таких — 63%. Французы и испанцы больше других полагают, что Евросоюз может защитить себя сам. Такого же мнения придерживаются и 31% американцев.



© Инфографика Sputnik.Мнения: Нужна ли ЕС помощь США и НАТО для защиты от внешних угроз?

Занимательно, что среди приверженцев оборонной самостоятельности Европы больше всего молодых людей с высшим образованием и высоким доходом (кроме Польши).

А есть от кого защищать?

Некоторые приверженцы идеологии работы с НАТО угрозой для безопасности Европы называют Россию. По мнению ряда экспертов, такие заявления не имеют под собой оснований.

"Я не считаю, что в Кремле сидят самоубийцы, которые подставят свою страну под такой удар. Все 25 лет с момента разрушения Советского Союза Россия обороняется. И, наверно, в 2014 году Россия впервые решила отстаивать свои национальные интересы на постсоветском пространстве. Поэтому говорить, что Россия будет наступать, на мой взгляд, несколько некорректно", — сказал политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Неоднократно такую же мысль высказывали и другие эксперты, а также представители российских властей.

Будущее НАТО под вопросом

Неоднозначно относится к группировке и 45-й президент США Дональд Трамп. Еще во время предвыборной гонки он заявлял о том, что США слишком много денег тратят на альянс, в то время как европейские страны — почти ничего.

Трамп обещал пересмотреть роль США в альянсе. Кроме того, он неоднократно подчеркивал: сейчас американские власти будут концентрироваться в первую очередь на внутренних проблемах, а не внешних.