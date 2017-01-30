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Европейцы считают, что им нужна помощь США в обороне

31.01.2017 10:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Большинство европейцев полагает, что их странам нужна помощь США и североатлантического альянса (НАТО) для защиты от внешних угроз, свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения, проведенного французской компанией IFop опроса.

Европейцы считают, что им нужна помощь США в обороне
© flickr.com/ Utenriksdepartementet UD
Европейцы и американцы по-разному оценивают пользу НАТО для ЕС

Нужна ли европейцам защита?

более половины респондентов ответили, что ЕС не может защитить себя сам и ему требуется помощь НАТО. В США — напротив, менее половины (48%) ответивших придерживаются такого мнения.

Около 65% жителей Польши и Италии уверены, что ЕС нужны НАТО и США, в Германии таких — 63%. Французы и испанцы больше других полагают, что Евросоюз может защитить себя сам. Такого же мнения придерживаются и 31% американцев.

Европейцы считают, что им нужна помощь США в обороне
© Инфографика
Sputnik.Мнения: Нужна ли ЕС помощь США и НАТО для защиты от внешних угроз?

Занимательно, что среди приверженцев оборонной самостоятельности Европы больше всего молодых людей с высшим образованием и высоким доходом (кроме Польши).

А есть от кого защищать?

Некоторые приверженцы идеологии работы с НАТО угрозой для безопасности Европы называют Россию. По мнению ряда экспертов, такие заявления не имеют под собой оснований.

Европейцы считают, что им нужна помощь США в обороне
© Sputnik/
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"Я не считаю, что в Кремле сидят самоубийцы, которые подставят свою страну под такой удар. Все 25 лет с момента разрушения Советского Союза Россия обороняется. И, наверно, в 2014 году Россия впервые решила отстаивать свои национальные интересы на постсоветском пространстве. Поэтому говорить, что Россия будет наступать, на мой взгляд, несколько некорректно", — сказал политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Неоднократно такую же мысль высказывали и другие эксперты, а также представители российских властей.

Будущее НАТО под вопросом

Неоднозначно относится к группировке и 45-й президент США Дональд Трамп. Еще во время предвыборной гонки он заявлял о том, что США слишком много денег тратят на альянс, в то время как европейские страны — почти ничего.

Трамп обещал пересмотреть роль США в альянсе. Кроме того, он неоднократно подчеркивал: сейчас американские власти будут концентрироваться в первую очередь на внутренних проблемах, а не внешних.

 
Теги: Минск
 
 
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Около двух третьих жителей Италии и Польши считают, что им нужна помощь США и НАТО для защиты от внешних угроз.

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