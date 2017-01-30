Музыка сопровождает нас в кафе, ресторане, на работе, дома, в машине или автобусе. Независимо от того, что мы используем для прослушивания того или иного трека, причины нашей тяги к музыке одинаковые.





Не все виды искусства могут повлиять на наши эмоции так сильно, как музыка. Она особым образом заплетает мысли. Всего одной песни достаточно для того, чтобы мы вернулись в прошлое и вспомнили важные события или людей. Всего одна мелодия способна изменить день, повысив нашу продуктивность. Музыка вдохновляет, меняет нас, лечит наши раны, подтверждает и опровергает определенные суждения, вступает с нами в диалог.

Так каковы же универсальные психологические функции музыки?

Исследователи Adam J. Lonsdale и Adrian C. North решили разобраться в этой проблеме и опросили 300 человек. Они выяснили, почему люди тянутся к плееру, как сладкоежка к конфетам.

1. Музыка помогает узнать людей и мир в целом

Прослушав хиты определенного года, вы сразу понимаете, что волновало человечество в тот момент. Из песен мы узнаем биографию знаменитых людей, историю стран, городов. Музыка шлет нам информативные сообщения, расширяет наш кругозор.

2. Музыка говорит нам, кто мы есть на самом деле

С помощью музыки можно понять, кто мы есть на самом деле. Слова песен мы накладываем на нашу жизненную позицию. Это помогает людям раскрыться, узнать о себе что-нибудь новое, выйти за рамки привычной картины мира или продолжать оставаться в уютном коконе.

3. Музыка сближает

Благодаря музыке происходит межличностное сближение. Романтическая музыка сближает влюбленные сердца и создает определенную атмосферу.

4. Музыка и плохое настроение

Многие из нас, будучи в плохом настроении, включают определенную музыку. Это помогает отвлечься от проблем и «вылечить» душу. Музыка удивительным образом попадает в самое сердце наших переживаний и вытягивает все плохое из души наружу. Наверняка вы замечали, что после того, как проблема исчезла, слушать ту самую излечившую нас мелодию нам не хочется. Сам процесс напоминает исповедь священнику. Однажды выговорившись, мы не возвращаемся больше к разговору о проблеме.

5. Музыка отвлекает

Музыка отвлекает нас и придает смысл скучным будням. Одним словом, музыка – это инструмент, который мы используем, когда нам нечем заняться. Также музыка отвлекает нас от нелюбимых дел. Мыть пол, посуду, стирать вещи намного приятнее под любимую песню.

6. Музыка и хорошее настроение

Благодаря хорошей музыке наш замечательный день становится еще лучше. Музыка заряжает нас. Мы способны напевать определенную мелодию сутками и нам это нисколько не мешает. Мы становимся счастливыми, улыбаемся, дарим хорошие эмоции своим знакомым. Теперь и они напевают вашу мелодию. Счастье заразно.

Музыка, как серый кардинал, управляет нашими эмоциями. Не зря ее любят использовать маркетологи в своих «серых делишках». Благодаря музыке можно увеличить объемы продаж, привлечь новых клиентов, заключить прибыльную сделку.

Текст: Flytothesky.ru