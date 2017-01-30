Психологи утверждают, что характер человека начинает вырисовываться уже в младенческом возрасте, тогда как окончательно личность формируется до 21 года, закрепляя за собой определенный набор привычек и личностных черт. Это дает нам право говорить о том, что человеку сложно изменить себя в более зрелом возрасте, а значит, надежды большинства женщин на то, что после свадьбы любимый поменяется в лучшую сторону, станет более чутким и внимательным, целеустремленным или ответственным, абсолютно беспочвенны. Действительно ли все так плохо?





Роль женщины в жизни мужчины

Есть и другое мнение, широко распространенное в общественных кругах, будто успех мужчины и его поведение определяет женщина, которая находится рядом с ним. Так, если она достаточно мудрая, любящая и терпеливая, у мужчины не будет другого выхода, кроме как стать состоятельным и уважаемым человеком, достигнуть всех своих целей, покорив немыслимые вершины. А вот если дама капризна и безрассудна, «перевоспитать» мужскую натуру будет сложно, скорее всего, они оба станут несчастными людьми.

Борьба или поражение

Может ли женщина влиять на своего мужчину или она должна смириться со своим выбором, приняв его таким, каков он есть? Семейные консультанты не отрицают той силы, которую играет домашняя атмосфера в жизни мужчины, а главное, влияния на психику супруга его жены. В конце концов, правильная поддержка любимой может как раскрыть его способности, вселив веру в собственные силы, так и лишить уверенности в себе, заставив обрасти панцирем комплексов и обид.

На всех ли мужчин распространяется женское влияние?

Все зависит от личности мужчины и его женщины. Он может быть закоренелым эгоистом, ревнивым психопатом, прогрессирующим тунеядцем или алкоголиком со стажем. В такой ситуации нужна помощь настоящего специалиста, а не наивная вера в лучшее будущее со стороны его супруги. А может оказаться вполне себе адекватным экземпляром с хорошими способностями, только зажатым и тихим, где крепкая женская длань не повредит. Наконец, если ваш мужчина относится к разряду классических любителей пива, которые предпочитают отдых у телевизора жаркому сексу, карьерным достижениям или общению со своими детьми, на него также можно повлиять.

5 правил поведения от мудрых женщин, которые помогут изменить любимого, добившись немыслимых успехов

1. Тактика «ты главный»

Прекратите взваливать на свои плечи всю ответственность за семью, быт, детей, ваше общее будущее, на бессознательном уровне такое поведение говорит: «Ты здесь никто, я не могу тебе доверять». Это трудно, но учитесь делить ответственность между собой, видеть в нем главного, доверять ему принятие судьбоносных решений – и он превратится в мужчину ваших грез, самостоятельного и решительного.

2. Тактика «ты свободен в своих действиях»

Прекратите ограничивать свободу вашего мужчины, требуя соответствия каким-то вашим меркам и мечтам, предоставьте ему самому возможность решать, чего он хочет от жизни. Женщина не должна командовать мужчиной, рассказывая, как ему себя вести. Будьте его соратницей, идейным вдохновителем, моральной поддержкой. Направьте его энергию в нужное русло, давайте свою оценку действиям, но ни в коем случае не становитесь его командиром.

3. Тактика «я люблю тебя таким, какой ты есть»

Мужчина не должен постоянно подвергаться вашей критике, сравнениям и сомнениям хотя бы потому, что он родной вам человек, вы сами когда-то приняли решение строить с ним свою жизнь. Вспомните, почему вы влюбились именно в него, неустанно повторяйте своему мужчине, какой верный выбор вы сделали, какой он любимый и неповторимый. Это даст вашему партнеру ощущение крыльев за спиной и дополнительную энергию на подвиги.

4. Тактика «твой авторитет неоспорим»

Не стоит постоянно спорить со своим мужчиной, ставить под сомнение его силу и авторитет, так вы лишь укрепите его комплексы. Лучше восхищайтесь им, гордитесь его успехами, подкрепляйте значимость любимого в глазах друзей, родителей и детей. Мужчина, который чувствует свою значимость, сделает все, чтобы соответствовать ей.

5. Тактика «дорогой, ты такой замечательный»

Безотказный способ подкрепить в мужчине его лучшие качества – начать подмечать его успехи и хвалить даже за самые маленькие достижения. Всем известно, что упреки, придирки и наставления со стороны женщины, когда она высказывает ему свое «фи», негативно влияют на мужскую самооценку, программируя на жизненный неуспех. Как быть? Меньше критики в сторону несостоятельности своего мужчины и больше поддержки, вы удивитесь преображениям, он сам захочет измениться.

А как тут устоять, если женщина увидела в тебе своего героя?

Придется соответствовать.

Текст: Flytothesky.ru