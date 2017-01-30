Торты, печенье и конфеты вредны не только для талии, но и для лица. Диета с низким содержанием сахара может быть наилучшим способом получить красивую кожу, о которой вы всегда мечтали.





Воспаление

Скачки сахара в крови, обычно наблюдающиеся после употребления тяжелой углеводной пищи, такой как макароны, провоцируют в теле воспаление. Это воспаление поражает все органы – сердце, легкие и кожу, что может вызвать покраснение, отечность и стресс. Как правило, наличие воспаления в теле сигнализирует о том, что что-то не так, и стимулирует ответ иммунной системы. Но если воспалительный процесс является хроническим, клетки иммунной системы постоянно патрулируют организм, принося больше вреда, чем пользы. Такой иммунный ответ может сильно повлиять на тон и текстуру кожи.

Гликирование

Гликированием называется процесс, происходящий при переваривании любого типа сахаров и высвобождении глюкозы в кровь. Сахар присоединяется к коллагену — белку клеток, сохраняющему кожу гладкой, упругой и эластичной. Когда коллаген отягощен глюкозой, он становится жестким и негибким. В результате кожа более склонна к провисанию и появлению морщин – две вещи, с которыми не хочет столкнуться ни одна женщина.

Сахар и морщины

В коже содержится три типа коллагена, и глюкоза ослабляет коллаген третьего типа — самый сильный и прочный, делающий кожу эластичной. Высокие уровни глюкозы могут высушивать кожу, что способствует появлению морщин. Вот почему диабетики часто страдают от сухости и тусклости кожных покровов. Некоторые исследования даже показывают, что высокий уровень сахара в крови уменьшает содержание в коже антиоксидантов, делая ее более восприимчивой к повреждению лучами солнца.

Это не только десерты

Хотя с сахаром чаще всего ассоциируются сладости, когда речь идет о коже, все углеводы одинаково вредны. Если вы съедите легкий салат с макаронами на обед, ваш организм преобразует их в сахар, количество которого иногда сравнимо с получаемым от любимой конфеты. Цельные зерна, как правило, усваивается медленнее, чем белый рис, хлеб и макароны, а это означает, что коже не придется бороться с последствиями резкого скачка глюкозы. Лучший способ обеспечить прекрасный цвет лица — сбалансированное питание, богатое витаминами А и Е, а также полезными для кожи питательными веществами, такими как Омега-3 жирные кислоты.

Читайте этикетки

Высокофруктозный кукурузный сироп и другие жидкие сахара наносят коже наибольший ущерб – они ослабляют коллагеновые молекулы больше, чем любой из известных десертов. Также ищите на этикетках продуктов скрытые сахара, такие как ячмень, солод, декстроза, концентрат фруктового сока и мальтоза. Обязательно проверяйте на наличие вредных для кожи ингредиентов морсы, газированные напитки и все упакованные пищевые продукты. Питье воды, а не подслащенных напитков, может дать вам дополнительный бонус: вода делает клетки кожи увлажненными, что, естественно, маскирует морщины.

Текст: Flytothesky.ru