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15 бесподобных анекдотов, помогающих прогнать скуку
31.01.2017 12:47 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум рекомендует каждый день читать классные анекдоты, которые заряжают позитивными эмоциями!
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.
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У каждого человека есть свой рецепт, как развеселиться. Кому-то достаточно просто встретиться с друзьями, кто-то отправляется в кино на комедию, а некоторые...
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