﻿ 15 бесподобных анекдотов, помогающих прогнать скуку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

15 бесподобных анекдотов, помогающих прогнать скуку

31.01.2017 12:47 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

А Фактрум рекомендует каждый день читать классные анекдоты, которые заряжают позитивными эмоциями!

15 бесподобных анекдотов, помогающих прогнать скуку

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У каждого человека есть свой рецепт, как развеселиться. Кому-то достаточно просто встретиться с друзьями, кто-то отправляется в кино на комедию, а некоторые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
6 интересных причин, почему мы любим слушать музыку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика