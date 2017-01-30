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15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

31.01.2017 14:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум нашёл фотографии, глядя на которые остаётся только воскликнуть: «Да как они умудрились сотворить такое?!».

Серьёзно? Чья это идея?

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Этот росток травы испортил лист моего алоэ!

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Парень, тебе бы не мешало прибраться!

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Э? Треугольный лифт? Да как так то?

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Только не говорите, что вам нравится смотреть на эту дверь!

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Спустя 5 лет проживания в квартире, я заметил ЭТО… Пора съезжать!

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Эта парковка заставляет меня плакать…

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Так! Эти карандаши отправляются в мусорку!

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Я принесла этот пирог на встречу, но забыла, что мои друзья — идиоты…

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Оторвать бы руки тому, кто резал этот батон!

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Мужчина, ну нельзя же так!

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Одно поручение. Вам дали лишь одно поручение…

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

О. Боже. Мой.

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Может, это дизайнерская задумка такая?

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

Я и не думала, что какой-то там шкаф может заставить меня страдать…

15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета

 
 
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