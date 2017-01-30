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15 фотографий, на которые невозможно смотреть без зубовного скрежета
31.01.2017 14:20 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл фотографии, глядя на которые остаётся только воскликнуть: «Да как они умудрились сотворить такое?!».
Серьёзно? Чья это идея?
Этот росток травы испортил лист моего алоэ!
Парень, тебе бы не мешало прибраться!
Э? Треугольный лифт? Да как так то?
Только не говорите, что вам нравится смотреть на эту дверь!
Спустя 5 лет проживания в квартире, я заметил ЭТО… Пора съезжать!
Эта парковка заставляет меня плакать…
Так! Эти карандаши отправляются в мусорку!
Я принесла этот пирог на встречу, но забыла, что мои друзья — идиоты…
Оторвать бы руки тому, кто резал этот батон!
Мужчина, ну нельзя же так!
Одно поручение. Вам дали лишь одно поручение…
О. Боже. Мой.
Может, это дизайнерская задумка такая?
Я и не думала, что какой-то там шкаф может заставить меня страдать…
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