Фактрум рассказывает потрясающие армейские анекдоты, которые вызовут улыбку даже у тех, кто не служил!





Преподаватель военной кафедры:

— Танк развивает скорость до 80 км/ч. Потом танк теряет управление…

— А потом-то как? — с ужасом задаёт вопрос курсант.

— Как? Все нормально, ничего страшного. Вы ведь в танке!