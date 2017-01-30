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Десятка анекдотов про службу в армии, приносящая несколько минут здорового смеха
31.01.2017 14:21 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает потрясающие армейские анекдоты, которые вызовут улыбку даже у тех, кто не служил!
Преподаватель военной кафедры:
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Говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. Конечно, куда там цирку тягаться с теми курьёзами, что происходят во время службы!
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