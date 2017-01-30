﻿ Десятка анекдотов про службу в армии, приносящая несколько минут здорового смеха. 21.by
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Десятка анекдотов про службу в армии, приносящая несколько минут здорового смеха

31.01.2017 14:21 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает потрясающие армейские анекдоты, которые вызовут улыбку даже у тех, кто не служил!

Десятка анекдотов про службу в армии, приносящая несколько минут здорового смеха

Преподаватель военной кафедры:
— Танк развивает скорость до 80 км/ч. Потом танк теряет управление…
— А потом-то как? — с ужасом задаёт вопрос курсант.
— Как? Все нормально, ничего страшного. Вы ведь в танке!

 
 
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Говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. Конечно, куда там цирку тягаться с теми курьёзами, что происходят во время службы!

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