Любому из нас свойственно иметь привычки. Но не все они бывают положительными. Некоторые из таких привычек даже способны вызвать неприязнь окружающих. Согласитесь, если человек постоянно опаздывает на работу, грызет ногти, не чистит по утрам зубы, и у него неприятно пахнет изо рта, то это мало кому понравится. Есть привычки, которые просто вредны для организма. Когда человек курит, злоупотребляет спиртным, переедает перед сном, то он, мягко говоря, не становится здоровее от такого образа жизни.





Вредная привычка загнала вас в угол, и вы не можете найти в себе силы, чтобы избавиться от нее? Тогда попробуйте вообразить, во что выльется её влияние через несколько лет, если вы так и останетесь под гнетом вредной привычки. «У вас чрезмерный избыточный вес, над вами висит реальная угроза рака и цирроза печени, окружающие ни во что вас не ставят, потому что ваши успехи по жизни оказались недалекими от нуля…» Картинка до ужаса неприятная и утрированная, но довольно распространенная.

Спросите себя: «Этого ли я хочу от своей жизни?». Если вы поймете, что точно не хотите такого печального будущего, то пора начинать действовать. Успехов на этом поприще будет добиться нелегко, но вполне реально, если хорошенько поработать над собой. Итак, обратимся к советам, которые вам помогут.

1. Ищите причину.

Зачастую вредная привычка появляется не просто так. Что-то в вашей жизни её спровоцировало. Человек начинает пить, чтобы отвлечься от скучной реальности, забыть о горестном прошлом, притупить чувства. А курение кому-то помогает собраться с мыслями и упорядочить эмоциональный хаос. Но это не лучшие способы помочь себе.

Отвлекайте себя не вредными привычками, а положительными впечатлениями. Например, вместо того, чтобы отрешаться от серых будней, сидя в одиночестве и напиваясь, можно постараться влиться в шумную дружескую компанию, повеселиться от души, завести новые знакомства.

2. Мотивируйте себя.

Многие скажут, что сила воли – основополагающий двигатель борьбы с вредными привычками. Разумеется, быть упорным – это очень важное качество, но без мотивации у вас вряд ли что-либо получится. Если то эстетическое вкусовое удовольствие, которое вы получаете от тортиков, кексов, конфет и пирожных, важнее для вас, чем выглядеть красиво и хорошо чувствовать себя, то не будет и положительного результата. Понятное дело, если не иметь стимула отказаться от вредных привычек уже сейчас, то и в будущем шансы избавиться от них будут невелики.

Нужно исследовать свои вредные привычки и понять для себя, что произойдёт, если вы от них избавитесь, как сильно измениться ваша жизнь. А произойти может вот что:

— здоровье будет в безопасности, в целом улучшится качество жизни;

— избавившись от вредоносной зависимости, вы станете человеком, который владеет своими желаниями;

— вы сэкономите свое время и деньги, которым сможете найти гораздо более полезное применение;

— у вас вырастет самооценка, окружающие начнут проявлять к вам уважение и т.п.

Как вы считаете: этого достаточно, чтобы начать бороться с вредными привычками? Если вы все еще не удовлетворены, то поразмыслите подольше. Плюсов очень много.

3. Примите решение действовать.

Вам нужно твердо решиться начать борьбу. Здесь нельзя проявлять слабость, будьте стойкими в своем решении. Если сомневаетесь, что сможете выдержать свои же собственные условия, поспорьте с кем-нибудь из окружающих на крупную сумму, что сдержите слово. Подумайте над тем, чем вам придется поступиться, если вдруг опять вступите на скользкую дорожку. Сгустив краски, вы отрежете себе пути к отступлению.

4. Избегайте триггеров.

Триггеры – это те обстоятельства, которые способны спровоцировать вас вновь обратиться к вредным привычкам. Важно их выявить и вовремя избежать. Например, если приближается вечер, а в это время вы привыкли есть много вкусной калорийной еды, то постарайтесь отвлечь себя на что–нибудь интересное, что поможет вам забыть о еде.

И да, помните, что триггерами могут быть и люди, у которых есть сходные вредные привычки, что и у вас. Лучше ограничить общение с ними. Если ваши друзья привыкли коротать время за употреблением алкоголя, и вам чрезвычайно сложно им отказать, то придумайте себе поощрения и наказания. Например, если нарушили свое слово и выпили с ними, то рвите денежную купюру. И чем больший номинал у купюры, тем прием будет эффективнее.

5. Обратитесь к контролю и самоконтролю.

Близкие люди могут помочь вам в борьбе, если вы посвятите их в свои намерения. Они помогут заметить даже те вредные привычки, которые вы привыкли игнорировать. Друзья и родные будут своевременно напоминать вам о принятом решении.

Также можно повесить дома напоминания: «С каждым печеньем я набираю все больше лишнего веса!», «В шкафу скопился хлам – нужно убраться!», «Социальные сети отбирают все мое свободное время!».

6. Воспользуйтесь самовнушением.

Заниматься самогипнозом – вполне реально. Для начала можно просто визуализировать свой образ, у которого будут отсутствовать вредные привычки. Согласитесь, он выглядит довольно привлекательным.

Действенными являются фразы-внушения. К примеру, «я не изменю своего решения», «я управляю собой», «у меня все хорошо складывается» и т. п. Если постоянно их повторять, то можно сделать эти фразы частью своего сознания, а потом – и неотъемлемой составляющей поведения.

Существует еще один действенный прием. Можно говорить себе каждое утро: «Я не буду делать этого (курить, пить, переедать, ругаться) только сегодня. Сегодня потерплю, а завтра устрою себе раздолье». Действительно, всего на один день себя ограничить несложно. Но завтра повторите все заново и так далее.

7. Запаситесь терпением.

В борьбе с нежелательными привычками нельзя торопиться. Важно не форсировать события. Разобраться со всеми неприятностями за один присест не выйдет. На взращивание этой привычки ушло какое-то время, поэтому избавление от нее быстрым не будет. Психологи считают, что на процесс избавления потребуется около месяца.

Решив изучить эти советы, вы уже сделали первый шаг. Но продолжать ли путь – выбор за вами. Все зависит от вас. Но поверьте: если вы пойдете дальше, то обязательно достигните желаемой цели и избавитесь от своих вредных привычек раз и навсегда.

Текст: Flytothesky.ru