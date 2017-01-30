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Дюжина превосходных анекдотов, вызывающих приступ хохота

31.01.2017 14:31 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает замечательнейшие анекдоты и шутки, способные помочь вам завоевать внимание любого человека!

Дюжина превосходных анекдотов, вызывающих приступ хохота

Корабль потерпел крушение и утонул. К уединенному островку подплывает из последних сил чудом спасшийся мужчина. А на острове его встречает тоже чудом спасшаяся жена:
— И где же ты шатался целые сутки? Корабль утонул еще вчера!

 
 
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Иногда для того, чтобы влюбиться в человека, достаточно просто услышать его смех. А чтобы вызвать его, стоит рассказать отпадную шутку, которую собеседник ещё...

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