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Дюжина превосходных анекдотов, вызывающих приступ хохота
31.01.2017 14:31 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает замечательнейшие анекдоты и шутки, способные помочь вам завоевать внимание любого человека!
Корабль потерпел крушение и утонул. К уединенному островку подплывает из последних сил чудом спасшийся мужчина. А на острове его встречает тоже чудом спасшаяся жена:
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Иногда для того, чтобы влюбиться в человека, достаточно просто услышать его смех. А чтобы вызвать его, стоит рассказать отпадную шутку, которую собеседник ещё...
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