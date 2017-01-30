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Зоопарки объявили конкурс на самого милого детёныша и вот номинанты!
31.01.2017 14:29 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум в умилении и не может определиться со своим чемпионом. Вы только посмотрите, они же все прекрасны и очаровательны!
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Американские зоопарки затеяли конкурс, цель которого — выбрать самого милого маленького животного! Все началось, когда в Твиттере Смитсоновского Национального...
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