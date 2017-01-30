



Фактрум делится с читателем твитами Нафисы, которые просто необходимо прочитать всем мужчинам, чтобы лучше понять чувства женщин!

«Я не могу взять в толк, почему мужчинам так сложно понять, что же такое изнасилование.»

«Если ты попросил меня дать взаймы $5, а я слишком сильно пьяна, чтобы согласиться или отказаться, то ненормально просто вытащить из моего кошелька 5 долларов. Просто потому, что я не смогла сказать „нет“…»

«Если ты приставил пистолет к моему виску, чтобы заставить меня дать тебе эти несчастные 5 долларов, то ты всё равно воруешь у меня эти деньги. Даже если я физически даю тебе $5.»

«Если я позволила ТЕБЕ взять $5, это не значит, что я разрешила твоему другу взять $5 из моего кошелька. И совершенно неправильно думать, что: „Если ему можно, то почему мне нельзя?“.»

«Если ты украл у меня $5, а я не могу доказать этого в суде, то это не отменяет того, что ты украл у меня $5.»

«То, что я дала тебе $5 в прошлом, вовсе не означает, что я должна дать тебе $5 в будущем.»

«Если вы можете понять всё то, что я написала, то вы можете понять суть изнасилования.»

«Ладно, хватит разглагольствовать. Время покажет, кто из мужчин понял всю суть близости по согласию, а кто — нет.»

«И напоследок. Да, ты можешь сказать: „Она села ко мне на колени и согласилась пойти ко мне домой“. Но это вовсе не означает, что я попросила тебя взять деньги из моей сумочки, которую доверила подержать».