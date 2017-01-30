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Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

31.01.2017 15:03 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю полюбоваться на победителей конкурса «SkyPixel 2016», специально созданного для фотографов, специализирующихся на снимках с дронов!

Разведка. Автор фото: Ханбинг Ван

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Селфи на водосливе. Автор фото: Брэндон Диксон

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Путепровод

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Зелёные волны. Автор фото: Мауро Пальяи

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Ледяная река

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Рыбак с сетями. Автор фото: Ги Чженг — победитель конкурса

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

На террасах

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Огромная парковка

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Городская свежесть

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Всё жёлтое

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

Радужные линии

Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов

 
 
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Какой же мальчишка не мечтает о радиоуправляемом вертолёте? А взрослые пошли дальше и придумали дроны — квадрокоптеры, на которые можно установить...

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