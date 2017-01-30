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Умопомрачительные фотографии, снятые при помощи дронов
31.01.2017 15:03 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю полюбоваться на победителей конкурса «SkyPixel 2016», специально созданного для фотографов, специализирующихся на снимках с дронов!
Разведка. Автор фото: Ханбинг Ван
Селфи на водосливе. Автор фото: Брэндон Диксон
Путепровод
Зелёные волны. Автор фото: Мауро Пальяи
Ледяная река
Рыбак с сетями. Автор фото: Ги Чженг — победитель конкурса
На террасах
Огромная парковка
Городская свежесть
Всё жёлтое
Радужные линии
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Какой же мальчишка не мечтает о радиоуправляемом вертолёте? А взрослые пошли дальше и придумали дроны — квадрокоптеры, на которые можно установить...
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