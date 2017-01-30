Фактрум предлагает вам посмотреть на фотографии победителей и номинантов этого конкурса в категории «Красота природы». Снимки были присланы из 130 стран мира, и на них можно увидеть всё величие окружающей нас флоры и фауны.

1-е место заняло фото извергающегося вулкана Этны от итальянца Джузеппе Марио Фамианни





2-е место — фото россиянина Майка Коростелева «Решающий бросок»





3-е место принадлежит фотографии итальянца Ивана Педретти «Галактика Доломитов»





Мангры, Куба, автор: Грег Лекур





Лагуна, Французская Полинезия, автор: Грег Лекур





Небо и земля, Тромсё, Норвегия.Автор: Аудун Рикардсен





Маленькие и гигантские создания леса, Мантуя, Италия. Автор: Альберто Гицци Паницца





Звёзды из двух миров, Тромсё, Норвегия. Автор: Аудун Рикардсен





Огненный водопад, Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор фото: Ники Фрейтс





Проходя мимо, Австрийские Альпы. Автор фото: Петер Свобода





Полёт феникса, Рио-Тинто. Автор фото: Франсиско Миньоранс





Рыжий рассвет, Айруно, Ломбардия, Италия. Автор фото: Микеле Мазулло





Мистический монумент. Автор фото: Массимилиано Брогжи





Любовный маг. Автор фото: Хасан Баглар





Гусеница-павлин. Автор фото: Роберто Альдрованди





На севере. Автор фото: Гюнтер Клебер





Лес. Автор фото: Мирко Рубалтелли





Собрание. Автор фото: Джей Руд





Мать-Земля. Автор фото: Марко Петраччи





Нет двоих без четверых. Автор фото: Роберто Альдрованди





Пробуждение Посейдона. Автор фото: Паоло Лаццаротти





Уклоняясь от серебряных пуль. Автор фото: Пьер Мане





Жар-птица. Автор фото: Уоррен Килан





Эмпуза полосатая. Автор фото: Мехмет Караджа





Песчаные линии. Автор фото: Юсеф Масуд





Поверните направо. Автор фото: Анди Абдул Халил





Парящее дерево. Автор фото: Гарсия Лукас





Лес в огне. Автор фото: Марко Гайотти



