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Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»
31.01.2017 15:16 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам посмотреть на фотографии победителей и номинантов этого конкурса в категории «Красота природы». Снимки были присланы из 130 стран мира, и на них можно увидеть всё величие окружающей нас флоры и фауны.
1-е место заняло фото извергающегося вулкана Этны от итальянца Джузеппе Марио Фамианни
2-е место — фото россиянина Майка Коростелева «Решающий бросок»
3-е место принадлежит фотографии итальянца Ивана Педретти «Галактика Доломитов»
Мангры, Куба, автор: Грег Лекур
Лагуна, Французская Полинезия, автор: Грег Лекур
Небо и земля, Тромсё, Норвегия.Автор: Аудун Рикардсен
Маленькие и гигантские создания леса, Мантуя, Италия. Автор: Альберто Гицци Паницца
Звёзды из двух миров, Тромсё, Норвегия. Автор: Аудун Рикардсен
Огненный водопад, Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор фото: Ники Фрейтс
Проходя мимо, Австрийские Альпы. Автор фото: Петер Свобода
Полёт феникса, Рио-Тинто. Автор фото: Франсиско Миньоранс
Рыжий рассвет, Айруно, Ломбардия, Италия. Автор фото: Микеле Мазулло
Мистический монумент. Автор фото: Массимилиано Брогжи
Любовный маг. Автор фото: Хасан Баглар
Гусеница-павлин. Автор фото: Роберто Альдрованди
На севере. Автор фото: Гюнтер Клебер
Лес. Автор фото: Мирко Рубалтелли
Собрание. Автор фото: Джей Руд
Мать-Земля. Автор фото: Марко Петраччи
Нет двоих без четверых. Автор фото: Роберто Альдрованди
Пробуждение Посейдона. Автор фото: Паоло Лаццаротти
Уклоняясь от серебряных пуль. Автор фото: Пьер Мане
Жар-птица. Автор фото: Уоррен Килан
Эмпуза полосатая. Автор фото: Мехмет Караджа
Песчаные линии. Автор фото: Юсеф Масуд
Поверните направо. Автор фото: Анди Абдул Халил
Парящее дерево. Автор фото: Гарсия Лукас
Лес в огне. Автор фото: Марко Гайотти
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