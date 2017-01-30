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Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

31.01.2017 15:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам посмотреть на фотографии победителей и номинантов этого конкурса в категории «Красота природы». Снимки были присланы из 130 стран мира, и на них можно увидеть всё величие окружающей нас флоры и фауны.

1-е место заняло фото извергающегося вулкана Этны от итальянца Джузеппе Марио Фамианни

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

2-е место — фото россиянина Майка Коростелева «Решающий бросок»

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

3-е место принадлежит фотографии итальянца Ивана Педретти «Галактика Доломитов»

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Мангры, Куба, автор: Грег Лекур

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Лагуна, Французская Полинезия, автор: Грег Лекур

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Небо и земля, Тромсё, Норвегия.Автор: Аудун Рикардсен

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Маленькие и гигантские создания леса, Мантуя, Италия. Автор: Альберто Гицци Паницца

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Звёзды из двух миров, Тромсё, Норвегия. Автор: Аудун Рикардсен

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Огненный водопад, Национальный парк Йосемити, Калифорния. Автор фото: Ники Фрейтс

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Проходя мимо, Австрийские Альпы. Автор фото: Петер Свобода

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Полёт феникса, Рио-Тинто. Автор фото: Франсиско Миньоранс

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Рыжий рассвет, Айруно, Ломбардия, Италия. Автор фото: Микеле Мазулло

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Мистический монумент. Автор фото: Массимилиано Брогжи

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Любовный маг. Автор фото: Хасан Баглар

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Гусеница-павлин. Автор фото: Роберто Альдрованди

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

На севере. Автор фото: Гюнтер Клебер

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Лес. Автор фото: Мирко Рубалтелли

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Собрание. Автор фото: Джей Руд

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Мать-Земля. Автор фото: Марко Петраччи

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Нет двоих без четверых. Автор фото: Роберто Альдрованди

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Пробуждение Посейдона. Автор фото: Паоло Лаццаротти

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Уклоняясь от серебряных пуль. Автор фото: Пьер Мане

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Жар-птица. Автор фото: Уоррен Килан

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Эмпуза полосатая. Автор фото: Мехмет Караджа

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Песчаные линии. Автор фото: Юсеф Масуд

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Поверните направо. Автор фото: Анди Абдул Халил

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Парящее дерево. Автор фото: Гарсия Лукас

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

Лес в огне. Автор фото: Марко Гайотти

Лучшие работы фотографов природы, победившие на конкурсе «Siena International Photo Awards»

 
 
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