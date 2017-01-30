Многие люди страшатся наступления сорокалетия, боясь считаться в обществе старыми. Увы, но нынешнее общество действительно во многих сферах очень ориентировано на молодёжь, а возраст, опыт и мудрость не оценивается должным и заслуженным образом. Особенно нелегко приходится женщинам, поскольку существует однозначный месседж о том, что женщина чуть ли не обязана всегда оставаться молодой и красивой. Следовательно, сорокалетие воспринимается прекрасным полом как автоматическая потеря привлекательности. Тем не менее, те, кто преодолел сорокалетний рубеж, могут абсолютно уверенно сказать, что бояться этого нечего. Мало того, это стоит праздновать! Ведь к этому возрасту приходит осознание весьма мудрых вещей, которые были практически недосягаемы в юности.





1. Возраст – это просто образ мышления

Стиль и образ вашей жизни и определяет то, на сколько лет вы себя чувствуете. Вы, наверное, видели 30-летних пессимистичных, разочаровавшихся и выдохшихся людей, которые выглядят на все 50 лет. И напротив, есть масса примеров энергичных людей в возрасте за 50 и 60 лет, которые светятся от радости и энтузиазма. Большинство же 40-летних с абсолютной уверенностью утверждают, что их возраст – это только начало!

2. Уверенность

Большинство людей тратят свою раннюю молодость, пытаясь выяснить, кто они и что они в этой жизни, попутно набивая шишки и делая много ошибок. К 40 годам такие вопросы уже попросту неинтересны: уроки над ошибками сделаны, своя ниша найдена, опыт и уверенность приобретены.

3. Дикие и сумасшедшие вечеринки позади

Итак, вы уже внесли свою лепту в посещаемость ночных баров и дискотек, проводя там ночи напролёт и страдая на следующий день от похмелья. И вы уже не будете стоять в длиннющих очередях ради заветного билета на концерт своих кумиров. Следование трендам для вас уже является делом прошлого. В зрелом возрасте вас больше привлекает сбалансированная, но не менее увлекательная жизнь с впечатлениями и увеселениями несколько иного рода.

4. Прощайте проблемы и люди, которые их создают

К 40 годам вы уже научились разбираться в людях и отсеивать тех, кто несёт в вашу жизнь негатив. Вряд ли вам по-прежнему интересно выслушивать подругу с её очередным нервным срывом по случаю многолетнего, вялотекущего романа с женатым мужчиной или соседа, который виртуозно умеет жаловаться на всё, что его окружает.

5. Вы не будете менять себя, чтобы кому-то понравиться

Когда вы молоды, вы готовы идти вместе с толпой. Быть в тренде, соответствовать и стараться понравиться многим в то время казалось более важным, чем видеть в себе индивидуальность и раскрывать себя как личность. Теперь вы уже знаете, что с вами всё в абсолютном порядке, потому что вы – это вы. Люди, которые имеют значение, ценят вас именно за это.

6. Вы знаете, что «нет» – это законченное, краткое и ёмкое предложение

Вы перестали мириться с плохим обращением в любых отношениях. Больше незачем проводить своё время (а точнее тратить его) с людьми, которые критикуют вас, пользуются вами и злословят за вашей спиной. Теперь вы разрешаете себе устанавливать границы, ценить своё время и нервы и всячески оберегать собственную самооценку.

7. Вам комфортно в своем собственном облике

Вы стали игнорировать глянцевые образы и общепринятые стандарты в средствах массовой информации, которые пытаются навязать вам то, каким вы должны быть. Вы и так сами себя сделали, причём наилучшим образом, а потому образцы для подражания, особенно в плане внешности, вам не нужны.

8. Лучшие годы ещё впереди

Кто сказал, что сорокалетие – это старость? Вообще-то, это лучшее время в вашей жизни. Вы наконец-то получили мудрость, опыт и уверенность. Вы нашли свою нишу в этом мире и вы не боитесь пробовать что-то кардинально новое. Вы знаете, что мир полон новых приключений, и вы их будете только рады приветствовать!

Текст: Flytothesky.ru