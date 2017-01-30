Быть одиноким родителем – задача не из легких, но эти папы показывают миру, что ради своих детей они способны на очень многое.





Папы-одиночки нередко сталкиваются с непростыми вопросами, особенно когда они растят дочек, и им приходится выполнять и роль мамы, отступая от привычной мужской модели воспитания. Они учатся заплетать косички и разбираться в косметике. Хотя одинокие папы много и тяжело работают, чтобы обеспечить свои маленькие семьи, они всегда находят время для игр и общения.

Барак Обама однажды сказал, что «любой дурак может завести ребенка, но это не делает вас отцом. Для того, чтобы действительно стать отцом и вырастить ребенка, нужно обладать мужеством». Если вы тот самый мужественный папа, в одиночку растящий своих детей, то эти моменты, запечатленные на фотографиях, будут вам понятны и близки!

1. Моей дочери сегодня четыре года. Это моя первая попытка испечь торт. Я надеюсь, что ей понравится!





2. Отец-одиночка не умел справляться с прической своей дочери, потому пошел на специальные курсы красоты





3. После смерти жены во время родов, люди помогли этому одинокому папе воссоздать ее аудиозаписи, чтобы малыш мог слушать колыбельные, спетые мамой. Джарред также планирует реализовать весь список жизненных целей своей покойной жены вместе с сыном Джеймсом





4. Отец-одиночка со своей дочерью в костюмах феи и принцессы





5. Это мой лучший друг Аарон. Он стал отцом-одиночкой в 19 лет





6. Я папа-одиночка. Мой любимый цвет — зеленый. Моя дочка знает, как поднять мне настроение, когда я прихожу уставший с работы





7. Я папа-одиночка. Моя дочь попросила научить ее брить ноги. Что ж, сегодня был именно тот день





8. Я отец-одиночка и пилот. У меня достаточно гибкий график, потому я могу прийти домой и покормить дочку. А еще я часто беру её с собой в полеты





9. Папа на пути к победе!





10. Домашний спа-салон и время для семейного кинозала с моими дочками





Текст: Flytothesky.ru