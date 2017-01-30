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Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

31.01.2017 17:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Уссурийский залив в России в советское время был банальной свалкой старых стеклянных бутылок и изделий из фарфора, однако благодаря удивительной силе природы этот залив неподалеку от Владивостока теперь может похвастаться одним из самых красивых и живописных пляжей. За многие-многие годы волны северной части Тихого океана превратили разбитые бутылки из под пива, вина и водки в миллионы гладких и красочных камешков, и теперь некогда страшная свалка стала туристической достопримечательностью, за посещение которой взимают плату.

Когда-то Уссурийский залив считался опасным местом, но нынче власти преобразовали его в охраняемую территорию под названием Стеклянный пляж, который пользуется немалой популярностью среди туристов и местных жителей, и это доказывают потрясающие фотографии.Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Океан превращает выброшенные пивные и водочные бутылки в красочную гальку

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Уссурийский залив в России в советское время был банальной свалкой старых стеклянных бутылок и изделий из фарфора, однако благодаря удивительной силе природы...

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